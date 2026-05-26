Tekoälypalvelimien rakentaminen on käynnistänyt uuden nousukauden muistimarkkinoilla. TrendForce kertoo, että maailman viiden suurimman NAND Flash -valmistajan yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä peräti 83,7 prosenttia edelliskvartaalista ja nousi lähes 39 miljardiin dollariin.
Kasvun taustalla on ennen kaikkea datakeskusten AI-investointien räjähdysmäinen kasvu. Suurten kielimallien ja AI-palvelimien rakentaminen vaatii valtavia määriä nopeaa tallennustilaa, mikä on nostanut erityisesti yritysluokan SSD-levyjen kysynnän ennätystasolle.
Samaan aikaan markkinoita kiristää perinteisten kiintolevyjen eli HDD-levyjen rakenteellinen pula. Tämä on siirtänyt tallennusinvestointeja yhä enemmän suurikapasiteettisiin QLC-pohjaisiin SSD-levyihin.
Suurin voittaja oli Samsung Electronics, jonka NAND-liikevaihto yli kaksinkertaistui tammi-maaliskuussa 13,5 miljardiin dollariin. Yhtiön markkinaosuus nousi 31,6 prosenttiin. Toiseksi nousi SK hynix yhdessä tytäryhtiö Solidigmin kanssa 7,5 miljardin dollarin liikevaihdolla.
Myös Kioxia hyötyi voimakkaasti hintojen noususta. Yhtiön NAND-liikevaihto kasvoi 80 prosenttia lähes kuuteen miljardiin dollariin. Sekä Micron Technology että SanDisk ylsivät samaan noin 5,95 miljardin dollarin liikevaihtoon lähes 97 prosentin kasvulla.
TrendForcen mukaan NAND-valmistajat eivät käytännössä lisää tuotantokapasiteettia vuoden 2026 aikana lainkaan. Siksi markkinoiden epätasapainon odotetaan jatkuvan koko vuoden ajan.
Samalla yli 200-kerroksiset NAND-rakenteet nousevat alan uudeksi valtavirraksi. Tuotanto painottuu yhä vahvemmin datakeskus- ja AI-tallennukseen, mikä kiihdyttää suurikapasiteettisten QLC-SSD-levyjen yleistymistä entisestään.