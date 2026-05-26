Nokia avasi Kalifornian Sunnyvaleen uuden AI Networking Innovation Lab -kehityskeskuksen, jonka todellinen tavoite näyttää olevan paljon suurempi kuin pelkkä uusien verkkotekniikoiden testaus. Yhtiö haluaa mukaan taisteluun AI-datakeskusten tulevaisuudesta. Tällä hetkellä tätä markkinaa hallitsee tiukjasti Nvidia omalla InfiniBand-ekosysteemillään.
Nokian mukaan tekoälyn vaatimat datakeskusverkot ovat muuttumassa niin nopeasti, että perinteinen verkkoinfrastruktuuri ei enää riitä suurten kielimallien koulutukseen ja reaaliaikaiseen inferenssiin.
Käytännössä kyse on siitä, että AI-klusterit koostuvat tuhansista GPU-palvelimista, joiden täytyy vaihtaa dataa erittäin pienellä viiveellä ja lähes ilman pakettihäviöitä. Tässä Nvidia on rakentanut vahvan asemansa InfiniBand-verkoilla, jotka tulivat osaksi yhtiötä Mellanox-yritysoston mukana.
Nyt hyperskaalaajat ja infrastruktuuritoimittajat yrittävät rakentaa vaihtoehtoa Ethernet-pohjaisista AI-verkoista. Juuri tähän Nokia tähtää.
Yhtiön uusi laboratorio keskittyy muun muassa congestion control -tekniikoihin, reaaliaikaiseen telemetriaan, uusiin AI-verkkoprotokolliin sekä niin sanottuihin lossless eli häviöttömiin Ethernet -arkkitehtuureihin. Esimerkiksi RoCEv2- ja UEC-teknologioiden on tarkoitus tehdä Ethernet-verkoista AI-klustereille sopivia vaihtoehtoja InfiniBandille.
Mukana laboratoriossa ovat esimerkiksi Advanced Micro Devices, Supermicro, Lenovo, Keysight Technologies ja Weka. Kumppanilista kertoo paljon siitä, että markkina haluaa vaihtoehtoja Nvidian suljetulle AI-infrapinolle.
AMD sanoo tiedotteessa suoraan uskovansa avoimeen ja standardipohjaiseen ekosysteemiin, joka “välttää lock-inin” eri toimittajien välillä. Tämä on suora viittaus Nvidian hegemoniaa AI-datakeskuksissa.
Nokian mukaan laboratorio toimii myös testialustana sen omille “Validated Design” -ratkaisuille, joissa monitoimittajaympäristöjä validoidaan todellisilla AI-training- ja inference-kuormilla. Tarkoitus on vähentää AI-klusterien käyttöönoton riskejä ja nopeuttaa uusien infrastruktuurien rakentamista.
Kuvassa Nokian ethernet-kytkin datakeskuksiin.