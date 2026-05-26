Kun sähköautojen akut alkavat ikääntyä, niiden diagnostiikasta, korjauksesta ja kennojen tasapainotuksesta on syntymässä uusi liiketoiminta-alue. Ruotsalainen WireFlow tuo markkinoille uuden 5200-sarjan akkujen monitorointi- ja balansointijärjestelmät, jotka on suunnattu erityisesti akkujen testaukseen, huoltoon ja second-life-sovelluksiin.
Göteborgissa toimiva WireFlow esitteli uuden Battery Monitoring and Balancing System -tuoteperheensä, johon kuuluvat WF 5218 (Battery Monitoring and Balancing Node) sekä USB- ja EtherCAT-yhdyskäytävät WF 5220 ja WF 5221. Yhtiön mukaan tuotteet on suunniteltu helpottamaan modulaaristen akkujen mittaus- ja balansointijärjestelmien rakentamista erityisesti korkean jännitteen ympäristöihin.
Yhtiön mukaan järjestelmä on jo käytössä suuren kansainvälisen autovalmistajan akkujen korjaus- ja uudelleenkäytön keskuksissa. Tämä kertoo samalla siitä, että sähköautojen jälkimarkkina alkaa laajentua itse ajoneuvoista myös akustojen huoltoon, diagnostiikkaan ja uudelleenkäyttöön.
WireFlow korostaa uusien tuotteiden soveltuvan akkujen tutkimukseen ja validointiin, laboratoriomittauksiin, prototyyppijärjestelmiin, energiavarastoihin sekä sähköautojen huolto- ja diagnostiikkasovelluksiin. Mukana on myös tuki käytettyjen akkujen arviointiin, jossa yksittäisten kennojen kunnon seuranta ja tasapainotus ovat kriittisiä.
Teknisesti yksi keskeinen ominaisuus on 1600 voltin kaksoiseristys, jonka tarkoitus on parantaa käyttäjäturvallisuutta suurjänniteakustojen mittauksessa. Lisäksi EtherCAT-tuki mahdollistaa järjestelmien integroinnin teollisiin testaus- ja automaatioympäristöihin.
Akun balansointi tarkoittaa käytännössä sitä, että akuston yksittäisten kennojen jännitteitä tasataan jatkuvasti. Tämä on tärkeää erityisesti vanhenevissa tai korjatuissa akuissa, joissa kennot eivät enää käyttäydy täysin identtisesti. Ilman balansointia yksittäinen kenno voi ylikuormittua tai purkautua liikaa, mikä heikentää koko akuston suorituskykyä ja turvallisuutta.