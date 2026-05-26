Uusimmat SoC-, AI- ja reunalaskentapiirit toimivat jo alle voltin käyttöjännitteillä, mutta ympäröivä elektroniikka elää edelleen pitkälti 3,3 ja 5 voltin maailmassa. Tämä yhteensopivuusongelma näkyy nyt myös komponenttimarkkinoilla: Toshiba on julkaissut uusia kaksisuuntaisia väylätransceivereita matalajännitteisten piirien ja perinteisten järjestelmien väliseen kommunikointiin.
Yhtiön uudet 74AVC- ja 74AVCH-sarjan 1- ja 2-bittiset jännitetason siirtopiirit mahdollistavat signaalien kääntämisen jopa 0,7 voltin logiikasta aina 3,6 volttiin asti ilman ulkoisia komponentteja. Käytännössä piirit on tarkoitettu UART-, GPIO- ja SPI-väylien kaltaisiin yhteyksiin, joissa moderni järjestelmäpiiri joutuu keskustelemaan vanhemman elektroniikan kanssa.
Ilmiö on kasvava erityisesti edge AI- ja IoT-laitteissa. Prosessorien valmistusprosessit pienenevät, transistorit toimivat yhä alhaisemmilla jännitteillä ja tehonkulutusta puristetaan alas aggressiivisesti. Samalla sensorit, teollisuusväylät ja oheispiirit käyttävät edelleen tuttuja korkeampia logiikkatasoja.
Toshiban mukaan uudet piirit käyttävät push-pull-puskurirakennetta, joka mahdollistaa suuremmat tiedonsiirtonopeudet kuin monet yksinkertaiset MOSFET-pohjaiset tasonsiirtoratkaisut. Lisäksi piirit eivät vaadi erityistä virrankytkentäjärjestystä eri jännitetasojen välillä, mikä helpottaa järjestelmäsuunnittelua.
Uutuuspiirit toimitetaan erittäin pienissä koteloissa, kuten XSON6-, SOT-363- ja SOT-765-versioina. Toshiba laajentaa samalla aiempaa 4-bittisten väylätransceiverien sarjaansa pienempiin kokoluokkiin, joita tarvitaan etenkin kompakteissa IoT- ja edge AI -laitteissa.