Raspberry Pi joutuu nostamaan tuotteidensa hintoja muistimarkkinan rajun muutoksen seurauksena. Yhtiön mukaan sen käyttämän LPDDR4-DRAM-muistin hinta on noussut vuodessa jopa seitsenkertaiseksi.
Hinnankorotukset kohdistuvat erityisesti suuremman muistimäärän malleihin. Esimerkiksi 4 gigatavun versiot kallistuvat 25 dollaria, 8 gigatavun mallit 50 dollaria ja 16 gigatavun versiot jopa 100 dollaria. Korotukset koskevat Raspberry Pi 4- ja 5 -kortteja, Compute Module -tuoteperhettä sekä myös AI HAT+ 2 -lisäkorttia.
Samalla yhtiö tuo markkinoille uuden 3 gigatavun Raspberry Pi 4 -version, jonka hinnaksi ilmoitetaan 83,75 dollaria. Liike on suora vastaus muistien hinnannousuun: käyttäjille halutaan tarjota vaihtoehto, jossa muistia ei tarvitse ostaa yli tarpeen.
Yhtiö korostaa nyt poikkeuksellisen suoraan suunnitteluperiaatetta, joka on ollut pitkään itsestäänselvyys mutta jäänyt usein käytännössä huomiotta: muisti kannattaa mitoittaa tarkasti käyttökohteen mukaan. Nykyisessä hintaympäristössä ylimääräinen gigatavu näkyy suoraan laitteen hinnassa.
Kaikki tuotteet eivät kuitenkaan kallistu. Edullisemmat 1 ja 2 gigatavun mallit sekä vanhemmat tuotteet, kuten Zero-sarja, säilyvät ennallaan, koska ne käyttävät vanhempaa LPDDR2-muistia, jota yhtiöllä on varastossa.
Raspberry Pi arvioi tilanteen olevan väliaikainen ja odottaa muistien hintojen tasaantuvan ajan myötä. Siihen asti se pyrkii rajoittamaan vaikutuksia muun muassa laajentamalla muistikonfiguraatioiden valikoimaa.
Taustalla yhtiön liiketoiminta jatkaa kuitenkin vahvaa kehitystä. Vuonna 2025 Raspberry Pi -kortteja myytiin 7,6 miljoonaa kappaletta, yhdeksän prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Liikevaihto kasvoi 25 prosenttia 323 miljoonaan dollariin ja osakekohtainen tulos nousi 73 prosenttia.