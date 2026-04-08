AI-buumi alkaa näkyä konkreettisesti muistimarkkinassa. Samsung Electronics ennakoi ensimmäisen neljänneksen tuloksensa moninkertaistuvan, kun muistipiirien hinnat nousevat ja kysyntä pysyy poikkeuksellisen kovana.
Yhtiö odottaa noin 57 biljoonan wonin (noin 38 miljardia dollaria) liikevoittoa ja 133 biljoonan wonin liikevaihtoa. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat vain 6,7 ja 79,1 biljoonaa wonia. Kasvu on poikkeuksellista, eikä Samsung edes yrittänyt peitellä mistä se tulee: analyytikot ja media osoittavat suoraan muistiliiketoimintaan.
Taustalla on yksinkertainen dynamiikka. AI-datakeskukset tarvitsevat valtavia määriä DRAM- ja HBM-muisteja, eikä tarjonta pysy perässä. Tämä on kääntänyt hinnat jyrkkään nousuun, mikä näkyy suoraan valmistajien katteissa.
Sama ilmiö nostaa myös muita alan jättiläisiä. SK hynix on noussut HBM-muistien ykköstoimittajaksi erityisesti tekoälykiihdyttimiin, ja Micron Technology on raportoinut vastaavasta kysyntäpiikistä ja hintojen vahvistumisesta.
Käytännössä muistimarkkina on siirtynyt ylikapasiteetista niukkuuteen. Vielä pari vuotta sitten hinnat olivat paineessa, mutta nyt AI-infrastruktuurin rakentaminen imee tuotannon. Tämä näkyy jo toimitusajoissa ja pakottaa monia laitevalmistajia suunnittelemaan tuotteitaan uudelleen saatavuuden ehdoilla.
Samsungin ennakkovaroitus vahvistaa sen, minkä moni komponenttijakelija on jo kertonut kentältä: muistien valmistajille eletään nyt harvinaisen hyviä aikoja.