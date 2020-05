Automaattinen lähijuna alkaa kulkea Saksassa

Ulkomailla matkusteleva on jo tottunut automaattijuniin niin metroissa kuin lentokentillä terminaalien välissä. Paikallisliikenteessä robottijuna on kuitenkin uusinta uutta. Nyt keskisessä Saksassa ryhdytään testaamaan Alstomin automaattijunaa paikallisliikenteessä.

Automaattijuna alkaa kulkea päivittäisessä matkustajaliikenteessä ensi vuonna. Projektissa ovat Alstomin lisäksi mukana Braunschweigin aluehallinto, Saksan ilmailukeskuksen (DLR) ja Berliinin teknisen yliopiston (TU Berlin) kanssa.

Robottijunat perustuvat Alstomin Coradia Continental -alustaan. Projektia varten ne varustetaan eurooppalaisella ETCS-junaohjausjärjestelmällä ja ylimääräisellä automaattisella junatoiminnolla (ATO). Laitteiden avulla junat voivat toimia automaattisesti testaamalla erilaisia automaatiolajeja kuten matkustajaliikenteessä ja junan vaihdoissa.

Testissä juna kulkee täysin itsenäisesti, mutta mukana on operaattori, joka voi puuttua matkantekoon hätätilanteessa. Toinen tapa on valvomaton liikenne, jossa junassa ei ole henkilökuntaa, mutta jossa on mahdollisuus kauko-ohjaukseen.

Projekti on tärkeä myös automaattijunien käytön juridisten kysymysten selvittämiseksi. Alstomin mukaan itsenäisesti kulkevat junat ovat pian valmiita sarjatuotantoon.