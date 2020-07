Raspberry Pi 4 paketoitiin valmiiksi koulutuskoneeksi

Raspberry Pi -korttitietokoneita myyvä Farnell on esitellyt Raspberry Pi 4 -korttiin pohjaavan kokonaisuuden, joka sopii suoraan STEMalojen eli insinööri- ja luonnontieteiden opiskeluun. Itse kortin lisäksi pi-top [4] -paketissa on mukana 14 komponenttia, kuten ohjelmoitavat anturit, painikkeet ja ledit. Pi-top [4]:n idea on, että opiskelijat voivat aloittaa heti ja oppia koodauksen ja fyysisen laskennan perusteet, ja jatkaa oppimistaan ​​siirtymällä edistyneempään koodaukseen, robotiikkaan, kyberturvallisuuteen ja tekoälyyn.

Metallisessa laatikossa toimitettava paketti on oppimisympäristö, joka on suunniteltu nimenomaan luokkahuoneeseen opettajien toimesta. Englannissa se on saanut OCR:n (Oxford Cambridge and RSA Review Board) eli kansallisen tutkintotodistuksen myöntävän elimen hyväksynnän tietotekniikan opetusvälineenä.

Pi-top [4]:n mukana tulevat ohjeet, joiden avulla oppilaat voivat kirjoittaa koodia erilaisten elektronisten komponenttien, kuten valojen ja anturien, ohjaamiseen. Ohjelmistopaketti, joka on mukana 8 gigatavun SD-kortilla, tarjoaa myös satoja tunteja projektipohjaista oppimista.

Alusta on tuttu Raspberry P 4, jossa on 1,5 gigahertsin Arm-pohjainen prosessori ja 4 gigatavua RAM-muistia. Kortilla on USB 3.0-, gigabitin ethernet-, 4K-tasoinen HDMI ja 40 GPIO-liitäntää. Mukana on 128 x 64 -tasoinen mininäyttö, mutta Pi-top voidaan liittää mihin tahansa näyttöön tai muuhun laitteeseen, mukaan lukien Windows, Apple ja Chromebook -tietokoneet ja muiden valmistajien tuotteet, kuten Arduino ja micro:bit-kortit.

Pi-top [4] voidaan liittää helposti samankaltaisen rakenteen tuotteisiin, kuten LEGO ja Meccano. Käyttäjillä on välitön pääsy tuhansiin ilmaisiin hankkeisiin ja resursseihin, jotka tukevat Pi-arkkitehtuurin HAT-lisäkorttirakennetta.

Pi-top [4] tukee erilaisia ​​koulutusohjelmistoja ja -sovelluksia, kuten Scratch 3, Sonic Pi ja Mu-Python -koodieditori aloittelijoille, sekä Chromium-selain ja Google Suite, Photo Editor, mtPaint / ImageMagic, VLC Media Player ja Minecraftin Raspberry Pi -painos.

Euroopassa pakettia myy Farnell. Sen hinta verkkokaupassa on hieman yli 300 euroa.