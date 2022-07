Muisti on tärkeä osa lähes kaikkia elektronisia järjestelmiä. Yleensä muisti on suunniteltu toimittamaan dataa ja ohjaussignaaleja prosessorille ilman, että tämä vaikuttaa sen tallennustilan sisältöön. Kun kehittyneempiä sovelluksia on otettu käyttöön, muistisuunnittelut ovat kehittyneet rinnakkain tukemaan näitä sovelluksia. Nyt on ilmaantunut uusi valikoima sovelluksia, jotka vaativat lisäkehitystä muistin suunnittelussa ja käytössä, jotta tiheys, suorituskyky ja turvallisuus paranevat.