Kemissä aloitti maailman ensimmäinen autonominen puunkäsittelynosturi

Maailman ensimmäinen autonomisesti operoiva puunkäsittelynosturi on nostettu toimintakorkeuteen Metsä Fibren biotuotetehtaalla Kemissä. ANDRITZin kokonaistoimitus asennettuna ja käyttöönotettuna sisältää kaksi puunkäsittelynosturia.

Molempien nosturin kapasiteetti on 25 tonnia 540 m pitkällä radalla. Saavutettava puuvaraston koko on noin 120 000 kiintokuutiota. Nostureilla käsitellään noin 7 600 000 kiintokuutiota kuitupuuta vuodessa.

Tekoälyä sisältävät autonomiset puunkäsittelynosturit ovat osa ANDRITZin kattavaa palvelu- ja tuotevalikoimaa, jotka auttavat asiakkaita pääsemään tavoitteisiinsa ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen suhteen. Toimituksen kotimaisuusaste on 45 prosenttia ja projektia hoidetaan ANDRITZ Oy:n Lahden osaamiskeskuksesta.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Kemin uuden biotuotetehtaan suunnittelun lähtökohtana on ollut korkea ympäristö-, energia- ja materiaalitehokkuus. Biotuotetehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita ja sen sähköomavaraisuus on 250 prosenttia.

Uusi biotuotetehdas tuottaa vuodessa 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua ja lukuisia muita biotuotteita. Uusi tehdas otetaan käyttöön suunnitellusti vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä.

Kuva: ANDRITZ