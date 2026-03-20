Suomalainen AR-ohjelmistoyhtiö Basemark on hyväksytty mukaan NATO Innovation Continuum -ohjelmaan. Kyseessä on Naton kehityspolku, jossa uusia teknologioita tunnistetaan, testataan ja viedään vaiheittain kohti operatiivista käyttöä ja mahdollisia hankintoja.
Ohjelmaa vetää Supreme Allied Commander Transformation, jonka tehtävänä on kehittää liittouman tulevaisuuden kyvykkyyksiä. Innovation Continuum tarjoaa yrityksille pääsyn realistisiin testausympäristöihin sekä suoran kanavan esitellä ratkaisujaan puolustusorganisaatioille ja teollisille kumppaneille.
Basemark osallistuu ohjelmaan erityisesti AI Audacious Training -aloitteen kautta. Sen tavoitteena on kehittää sotilaskoulutusta entistä realistisemmaksi ja mukautuvammaksi. Basemark tuo tähän lisätyn todellisuuden teknologiaa ja reaaliaikaista grafiikkaa, joiden avulla voidaan rakentaa harjoitusympäristöjä, jotka jäljittelevät tarkasti oikeita maastoja, olosuhteita ja tilanteiden kehittymistä.
Yhtiön toimitusjohtaja Tero Sarkkinen kuvaa ohjelmaan pääsyä tärkeäksi askeleeksi. Hänen mukaansa jäsenyys tarjoaa mahdollisuuden esitellä teknologiaa keskeisille toimijoille puolustusvoimista teollisuuteen sekä rakentaa yhteistyötä uusien kumppaneiden kanssa.
Innovation Continuumin vuoden 2026 ohjelma käynnistyy toukokuussa IGNITE-tapahtumalla ja huipentuu lokakuussa SHINE-päätapahtumaan. Näiden vaiheiden aikana teknologioita arvioidaan ja valitaan jatkokehitykseen osana Naton laajempia hankkeita.
Basemark tunnetaan erityisesti Rocksolid-ohjelmistoistaan, jotka on suunniteltu vaativiin reaaliaikaisiin visualisointitehtäviin. Yhtiön osaaminen matalan viiveen grafiikassa ja tarkassa 3D-visualisoinnissa sopii hyvin puolustussektorin kasvavaan tarpeeseen rakentaa realistisia simulaatioita ja tilannetietoisuutta parantavia järjestelmiä.
Käytännössä ohjelmaan pääsy avaa Basemarkille väylän testata teknologiaansa sotilaskäytössä ja mahdollisesti edetä myöhemmin mukaan Naton hankintoihin.