ECF24 siirtyy syyskuulle

ETN järjestää ensi syyskuussa sulautetun tekniikan ECF-tapahtuman jo kuudetta kertaa. Tapahtumapaikka on startup-yhteisön Maria 01 -kampus Helsingin Kampissa. Merkkaa kalenteriisi päivämääräksi torstai 26.9.2024 ja käy rekisteröitymässä tapahtumaan täällä.

ECF24 keskittyy laajasti sulautetun tekniikan eri osa-alueisiin. Esillä ovat niin komponentit, integroidut piirit, mittaus- ja testaustyökalut, IoT kuin tekoälyratkaisutkin. Tuttuun tapaan luvassa on koko päivä vankkoja teknisiä esityksiä. Kävijöille tapahtuma on entiseen tapaan ilmainen. Lisätietoja löytyy ECF-sivuilla osoitteessa embeddedconference.fi.

Sulautetut järjestelmät on usein suunniteltu toimimaan rajallisilla laskenta- ja muistiresursseilla. Ne on optimoitava tehokkuuden, virrankulutuksen ja koon suhteen. Monet sulautetut järjestelmät ovat reaaliaikaisia, mikä tarkoittaa, että niiden on reagoitava tapahtumiin määräajassa. Esimerkkejä ovat lentokoneiden ohjausjärjestelmät ja teollisuusautomaatio.

Sulautetut järjestelmät on suunniteltu integroitavaksi laajempiin laitteistoihin tai järjestelmiin. Ne voivat olla upotettuna fyysisesti laitteisiin, kuten kodinkoneisiin, tai osa suurempia järjestelmiä, kuten tehdasautomaation ohjausjärjestelmiä.

Vaikka sulautetut järjestelmät voivat toimia ilman käyttöjärjestelmää, monet käyttävät sulautettuja käyttöjärjestelmiä tai reaaliaikaisia käyttöjärjestelmiä (RTOS), jotka tarjoavat tarvittavat työkalut ja abstraktiot järjestelmän ohjelmoinnille.

Sulautetun järjestelmän kehittäminen vaatii monialaista osaamista, mukaan lukien elektroniikkasuunnittelu, ohjelmistosuunnittelu ja järjestelmäintegraatio. Kehitysprosessi sisältää laitteiston ja ohjelmiston tiiviin yhteistyön.

Kaikkea tätä on siis luvassa ensi syyskuussa Maria 01 -kampuksella.