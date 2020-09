Raspberry Pi saa avoimen haastajan

Raspberry Pi on valtaisa menestystarina: edullinen ja moneen käyttöön suorituskykyinen kortti, jonka ympärille on kasvanut iso kehittäjien ekosysteemi. Nyt se on saamassa kilpailijan, joka perustuu avoimeen RISC-V-prosessoriin.

Asialla on avoimen koodin ratkaisuja kehittävä Rios Lab. Ensimmäinen kortti eli PicoRio 1.0 perustuu 64-bittiseen Pygmy-järjestelmäpiiriin, jossa500 megahertsin ydintä tuo suorituskyvyn ja yksi 32-bittinen ydin, joka huolehtii perustehtävistä ja laskee järjestelmän tehonkulutuksen alas.

RISC-V-pohjaisia kehityskortteja on tullut markkinoille jo pidemmän aikaa, mutta niiden hinta on ollut Raspberry Pi -variantteihin verrattuna aivan eri tasolla. Esimerkiksi RISC-V -kehittäjä Hifive on tuonut tarjolle kortin, joka maksaa tuhat dollaria.

PicoRio-kortti perustuu lähes kokonaan avoimeen lähdekoodiin. Poikkeuksena ovat muistit, USB 3.0 sekä grafiikkaprosessointi. Toisaalta mitään järjestelmää on tällä hetkellä käytännössä mahdotonta toteuttaa täysin avoimena.

Rios Lab lupaa PicoRio 1.0:n näytekortteja vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Siinä ei vielä ole grafiikkaprosessoria, joka lisätään ensi vuonna Picorio2.0:n myötä.

PicoRiosta kertoi ensin ETN:n sisarlehti Elektroniktidningen.