Merkittävä läpimurto Open RAN -verkoissa

AT&T, Ericsson ja Fujitsun tytäryhtiö 1Finity ovat saavuttaneet merkittävän edistysaskeleen avoimien mobiiliverkkojen kehityksessä. Yhtiöt suorittivat ensimmäisen Open RAN -puhelun, jossa käytettiin kolmannen osapuolen radioita, AT&T:n laboratorioissa Yhdysvalloissa.

Yritysten mukaan saavutus todistaa Open RAN -arkkitehtuurin yhteentoimivuudesta ja monitoimittajaratkaisujen toimivuudesta. Demonstraatiossa yhdistettiin Ericssonin RAN Processor 6672 -yksikkö ja 1Finityn radiot, joiden avulla saavutettiin luotettava ja suorituskykyinen yhteys avoimien rajapintojen kautta. Tulos osoittaa, että Open RAN -teknologialla voidaan lisätä verkkojen joustavuutta, tehokkuutta ja muunneltavuutta, mikä vauhdittaa koko toimialan siirtymää kohti ohjelmoitavia ja skaalautuvia 5G-verkkoja.

AT&T:n RAN-teknologiasta vastaava varatoimitusjohtaja Rob Soni kuvasi saavutusta todisteeksi yhtiön johtajuudesta Open RAN -innovaatioissa. - Tämä onnistunut puhelu on merkittävä edistysaskel matkallamme kohti avointa, ketterää ja ohjelmoitavaa langatonta verkkoa. Yhteistyömme Ericssonin ja 1Finityn kanssa korostaa Open RANin kykyä lisätä verkon joustavuutta ja luovuutta.

AT&T on aiemmin ilmoittanut tavoitteekseen siirtää jopa 70 prosenttia 5G-verkkoliikenteestään avoimeen laitteistoon vuoden 2026 loppuun mennessä. Vaikka yhtiöllä on merkittävä, 14 miljardin dollarin kumppanuus Ericssonin kanssa, se on jatkuvasti korostanut monitoimittajastrategiaansa ja nimennyt myös Mavenirin kumppanikseen Open RAN -alueella.

Tämänhetkinen läpimurto osoittaa, että eri valmistajien komponentit voivat toimia saumattomasti yhdessä avoimen arkkitehtuurin mukaisesti — mikä voi pitkällä aikavälillä mullistaa mobiiliverkkojen rakennustavan.