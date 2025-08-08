Nvidia tyrmää ajatukset takaovista ja tappokytkimistä

Nvidian tietoturvajohtaja David Reber tyrmää ehdotukset, joiden mukaan piirisarjoihin tulisi sisällyttää takaovia tai etäkäyttöisiä tappokytkimiä viranomaisten käyttöön. Yhtiön mukaan tällaiset ratkaisut olisivat vakava uhka koko digitaalisen infrastruktuurin turvallisuudelle.

Nvidian verkkosivuilla julkaistussa blogikirjoituksessa Reber kirjoittaa, että "NVIDIA:n GPU:t eivät sisällä tappokytkimiä tai takaovia – eivätkä koskaan tule sisältämäänkään." Tämä on vastaus joidenkin amerikkalaispoliitikkojen esittämiin toiveisiin, joiden mukaan siruihin pitäisi asentaa takaovia, jotta viranomaisilla olisi niihin jonkinlainen pääsy.

Hän korostaa, että kovakoodatut hallintamekanismit ovat aina huono idea, ja muistuttaa, että siruihin rakennettuja takaovia olisi mahdoton suojata täysin hakkereilta tai vihamielisiltä toimijoilta. - Se olisi kuin lahja hyökkääjille ja uhka koko digitaalisen maailman luotettavuudelle.

Reber viittaa myös tunnettuun tietoturvaesimerkkiin 1990-luvulta: NSA:n Clipper-siru, johon rakennettiin hallituksen pääsy mahdollistava avainten talletusjärjestelmä. Se osoittautui teknisesti epäluotettavaksi ja poliittisesti kestämättömäksi. - Clipper-siru edusti kaikkea, mikä takaovissa on pielessä. Se loi keskitetyn haavoittuvuuden ja heikensi käyttäjien luottamusta järjestelmiin.

Nvidian mukaan turvallisuus täytyy rakentaa kerroksittain, ei yhden hallintapisteen varaan. Vahva tietoturva perustuu syväsuojaukseen – ei salaisiin takaoviin.

Reber torjuu myös vertaukset älypuhelinten "etsi laitteeni" tai "etätyhjennys" -toimintoihin. Hänen mukaansa ne ovat vapaaehtoisia ohjelmistopohjaisia ratkaisuja, jotka käyttäjä voi itse hallita – toisin kuin siruun koodattu tappokytkin. - Se on kuin ostaisi auton, jonka käsijarrun ohjaus jäisi autoliikkeelle – varmuuden vuoksi, Reber vertaa.

Nvidia painottaa tukevansa avoimia ja läpinäkyviä ohjelmistoratkaisuja, kuten suorituskyvyn seuranta-, vianetsintä- ja päivitystyökaluja, joita käytetään käyttäjän tietäen ja luvalla. - Se on vastuullista ja turvallista tietojenkäsittelyä.

- Nvidian siruissa ei ole takaovia. Ei tappokytkimiä. Ei vakoiluohjelmia. Näin ei rakenneta luotettavaa järjestelmää – eikä tulla koskaan rakentamaankaan.", Reber päättää.