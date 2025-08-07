New Jersey Institute of Technologyin (NJIT) tutkijat ovat onnistuneet löytämään uusia, litiumille vaihtoehtoisia materiaaleja tekoälyn avulla. Löytö voi johtaa uusiin, tehokkaampiin ja kestävämpiin akkuteknologioihin, joissa käytetään runsaampia alkuaineita, kuten magnesiumia, kalsiumia, alumiinia ja sinkkiä.

AT&T, Ericsson ja Fujitsun tytäryhtiö 1Finity ovat saavuttaneet merkittävän edistysaskeleen avoimien mobiiliverkkojen kehityksessä. Yhtiöt suorittivat ensimmäisen Open RAN -puhelun, jossa käytettiin kolmannen osapuolen radioita, AT&T:n laboratorioissa Yhdysvalloissa.

Sulautettujen tietokoneiden ja IoT-teknologian saksalainen kärkinimi Kontron jatkaa hurjaa kasvuvauhtiaan. Yhtiö julkisti tänään vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksensa, joka sisälsi useita uusia ennätyksiä.

Ansys 2025 R2 -julkaisu tuo tekoälyn keskiöön suunnittelu- ja simulointityössä. Uusien työkalujen ja automaatiotoimintojen avulla yritykset voivat nopeuttaa tuotekehitystä, vähentää virheitä ja hyödyntää dataa entistä tehokkaammin.

Amerikkalainen Efficient Computer on julkaissut uudenlaisen mikro-ohjaimen, joka yhtiön mukaan saavuttaa jopa 100-kertaisen energiatehokkuuden verrattuna perinteisiin sulautettuihin prosessoreihin. Electron E1 -niminen suoritin pohjautuu täysin uudelle arkkitehtuurille, jonka tavoitteena on murtaa nykyisten laitteiden tehonkulutuksen rajoitteet erityisesti reunalaskennan ja IoT:n sovelluksissa.

Uusi lähetinteknologia haastaa perinteisen QAM-moduloinnin tarjoamalla huomattavasti parempaa energiatehokkuutta ja vähemmän virheitä. Tuloksena voi olla jopa 4,5-kertainen parannus symbolivirheissä.

ETN uutisoi eilen ulkomaisiin lähteisiin viitaten hakkerista, joka väitti murtautuneensa Nokian tietojärjestelmiin. Nokia kiistää väitteet voimakkaasti. Mitään tietomurtoa ei ole tapahtunut.

Android-laitteet hallitsevat maailman mobiilidataliikennettä vahvemmin kuin vuosiin. Kesäkuussa 2025 Android keräsi peräti 74,1 % kaikesta globaalista mobiiliverkkoliikenteestä, mikä on korkein lukema viiteen vuoteen, selviää Jemlit.comin esittelemistä Statcounterin tiedoista. Samaan aikaan Applen iOS jäi viiden vuoden pohjalukemiin, 25,4 prosenttiin.

USB-standardien kehitys tuo mukanaan yhä kovempia vaatimuksia niin suunnittelijoille kuin komponenteillekin. Uusin USB4-standardi mahdollistaa jopa 40 gigabitin tiedonsiirtonopeudet, mutta samalla se vaatii laitteilta huipputasoista signaalinsuojelua, erityisesti sähköstaattisia purkauksia (ESD) ja häiriöitä vastaan.

Saksalainen kyberturvayhtiö Nextron Threat on paljastanut kehittyneen Linux-takaoven, jota yksikään virustorjuntaohjelma ei tunnista. Haittaohjelma, nimeltään "Plague", on ollut liikkeellä jo kuukausia ilman, että se on herättänyt huomiota.

Hakkeri nimeltä Tsar0Byte on väittänyt murtautuneensa Nokian sisäiseen verkkoon kolmannen osapuolen haavoittuvuuden kautta. Väite julkaistiin useilla pimeän verkon foorumeilla, ja sen mukaan hyökkäyksen seurauksena on paljastunut laaja kokoelma yhtiön työntekijöihin liittyviä tietoja.

CN Rood on nimittänyt Aku Wileniuksen Suomen asiakaspäälliköksi. Wilenius aloitti tehtävässään elokuun alussa ja tuo mukanaan yli 20 vuoden kokemuksen mittaus- ja testausratkaisuista sekä vahvan taustan asiakaslähtöisestä B2B-myynnistä.

Intel on vetäytynyt suunnitelmastaan rakentaa kaksi puolijohdetehdasta Magdeburgiin, Saksaan. Hanke, jonka kokonaisarvo oli 30 miljardia euroa, oli yhtiön suurin investointisuunnitelma Euroopassa ja keskeinen osa EU:n Chips Act -ohjelmaa. Noin kolmasosa investoinnista oli tarkoitus kattaa Saksan valtiontuella.

MIKROE on julkaissut uuden XPort ETH Click -lisäkortin, joka tuo nopean ja vaivattoman Ethernet-yhteyden sulautettuihin järjestelmiin. Uutuuskortti perustuu Lantronixin XP1001000-05R XPort -moduuliin ja se on yhteensopiva mikroBUS-väylän kanssa, mahdollistaen helpon integroinnin erilaisiin kehitysalustoihin.

Presidentti Donald Trumpin hallinto on määrännyt 50 prosentin tullit useille puolivalmiille kuparituotteille, kuten kuparilangalle, -putkille ja kuparikalvolle, jota käytetään erityisesti piirilevyjen valmistuksessa. Päätöksen on tarkoitus vahvistaa Yhdysvaltain teollista perustaa ja kansallista turvallisuutta, mutta elektroniikkateollisuuden mukaan vaikutus on päinvastainen.

Vuoden 2025 toinen neljännes merkitsi suurta muutosta kiristyshaittaohjelmien toimintakentässä. Perinteiset jättiläiset, kuten LockBit ja RansomHub, ovat romahtaneet tai vetäytyneet, mutta se ei ole tuonut helpotusta – päinvastoin. Check Pointin tuore raportti paljastaa, kuinka tekoäly, kartellimallit ja hienovaraiset kiristystaktiikat muovaavat uhkakenttää entistä ovelammaksi ja hajautetummaksi.

Pitkästä aikaa Nokia saa vähän parempia markkinauutisia, sillä verkkomarkkina saa uutta virtaa toisen polven 5G:stä. Tutkimusyhtiö Dell’Oro Group ennustaa, että maailmanlaajuinen 5G Mobile Core Network -markkina kasvaa seuraavan viiden vuoden aikana kuuden prosentin vuosivauhdilla. Kasvun moottorina toimii yleistyvä 5G Standalone -arkkitehtuuri (SA), joka tuo mukanaan paitsi teknisiä parannuksia myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia operaattoreille ja verkkotoimittajille.

Muistivalmistaja Kioxia on julkaissut uuden sukupolven flash-muistin autoihin, joka tarjoaa merkittävästi aiempaa nopeamman suorituskyvyn. Uusi UFS 4.1 -standardia noudattava muistipiiri yli kaksinkertaistaa sekä luku- että kirjoitusnopeudet verrattuna edelliseen UFS 3.1 -sukupolveen.

Silicon Labs on ottanut merkittävän harppauksen IoT-turvallisuudessa julkaisemalla SiXG301-piirin – ensimmäisen maailmassa, joka on saavuttanut PSA Certified Level 4 iSE/SE -tason. Tämä on korkein mahdollinen turvallisuusluokitus sulautetuille järjestelmille ja merkitsee uutta aikakautta IoT-laitteiden suojaamisessa fyysisiä kaappauksia vastaan.

Sähköauton akku ei ole vain voimanlähde — se voi myös toimia hiljaisena salakuuntelijana. Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) tutkijat ovat osoittaneet, että sähköautojen akun virrankulutuksesta voidaan päätellä yllättävän paljon kuljettajan yksityiselämästä, jopa ilman suoraa pääsyä auton muihin tietoihin.