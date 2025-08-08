Suola pidentää vesiakun käyttöiän jopa yli 10-kertaiseksi

Tutkijat ovat löytäneet yksinkertaisen, mutta tehokkaan tavan parantaa vesipohjaisten akkujen käyttöikää jopa kymmenkertaiseksi lisäämällä niihin suolaa. Löytö voi mullistaa uusiutuvan energian varastoinnin turvallisesti ja kustannustehokkaasti.

King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) -yliopiston tutkijat havaitsivat, että sinkkisulfaatti vähentää akun sisällä esiintyvää niin kutsuttua "vapaata vettä", joka muuten aiheuttaa haitallisia kemiallisia reaktioita akun anodilla. Nämä reaktiot kuluttavat akkua nopeasti, mutta sulfaattisuola toimii kuin "vesiliima", vakauttaen veden rakennetta ja estäen haittavaikutukset.

- Veden molekyylirakenne on ollut pitkälti sivuutettu tekijä akkuteknologiassa. Nyt ymmärrämme, kuinka tärkeää sen hallinta on, sanoo professori Husam Alshareef KAUSTin CREST-tutkimuskeskuksesta.

Vesipohjaisia akkuja käytetään erityisesti suurissa, kiinteissä energiavarastoissa – esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimaloiden yhteydessä, sähköverkon tasapainottamiseen tai teollisuuden varavoimana. Vesipohjaiset akut ovat erityisen houkuttelevia vaihtoehtoja silloin, kun turvallisuus, kustannustehokkuus ja ympäristöystävällisyys ovat tärkeässä roolissa. Ne eivät sisällä syttyviä tai räjähdysherkkiä aineita, mikä tekee niistä huomattavasti turvallisempia kuin esimerkiksi litiumioniakut. Lisäksi ne voidaan valmistaa edullisista ja runsaasti saatavilla olevista materiaaleista, kuten vedestä, sinkistä ja sulfaattisuoloista. Näin niiden tuotanto on taloudellisesti järkevää myös suuressa mittakaavassa.

Vesiakut ovat myös ympäristöystävällisempiä, koska ne eivät sisällä harvinaisia tai myrkyllisiä metalleja, joiden louhinta ja käsittely kuormittavat ympäristöä. Näiden akkujen maailmanlaajuisen markkinan arvioidaan ylittävän 10 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä.

Aiemmin vesipohjaisten akkujen lyhyt käyttöikä on rajoittanut niiden käyttöönottoa laajemmin. Nyt tehty yksinkertainen ja halpa ratkaisu voi tehdä niistä aidon vaihtoehdon litiumioniakuille erityisesti uusiutuvan energian varastointiin. Lisäksi sulfaattisuolat, kuten sinkkisulfaatti, ovat halpoja, helposti saatavilla ja kemiallisesti stabiileja, mikä tekee ratkaisusta sekä taloudellisesti että teollisesti realistisen.

Tutkimus julkaistiin Science Advances -lehdessä heinäkuussa 2025.