Fujitsu on ilmoittanut käynnistäneensä kehitystyön kohti yli 10 000 fyysisen kubitin suprajohtavaa kvanttitietokonetta, jonka on määrä valmistua vuoteen 2030 mennessä. Laitteessa tullaan käyttämään yhtiön kehittämää STAR-arkkitehtuuria, joka mahdollistaa 250 loogisen kubitin virheenkorjatun kvanttilaskennan. Tämä on merkittävä askel kohti käytännön sovelluksia esimerkiksi materiaalitutkimuksessa, jossa kvanttilaskenta voi tarjota ratkaisuja perinteisten tietokoneiden ulottumattomissa oleviin ongelmiin.

Nyt on enää reilu kuukausi aikaa sulautetun tekniikan ECF25-tapahtumaan. On siis aika rekisteröityä mukaan. Rekisteröityminen on ilmaista ja onnistuu täällä.

JEDEC on julkaissut virallisesti LPDDR6-standardin, joka tuo merkittäviä parannuksia mobiililaitteiden ja tekoälysovellusten suorituskykyyn, energiatehokkuuteen ja turvallisuuteen. Uusi standardi, JESD209-6, määrittelee seuraavan sukupolven Low Power DDR -muistin, ja se on suunniteltu erityisesti vastaamaan kasvaviin vaatimuksiin muun muassa AI-laskennassa, älypuhelimissa ja autojen elektroniikassa.

Amazon Web Services eli AWS tarjoaa ensimmäistä kertaa asiakkailleen suoran pääsyn OpenAI:n kielimalleihin. Käyttöön tulevat mallit ovat niin sanottuja "open weight" -malleja, eli avoimin painoin julkaistuja neuroverkkoja. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät voivat tarkastella, hallita ja jopa mukauttaa mallien sisäisiä parametreja eli painotuksia.

New Jersey Institute of Technologyin (NJIT) tutkijat ovat onnistuneet löytämään uusia, litiumille vaihtoehtoisia materiaaleja tekoälyn avulla. Löytö voi johtaa uusiin, tehokkaampiin ja kestävämpiin akkuteknologioihin, joissa käytetään runsaampia alkuaineita, kuten magnesiumia, kalsiumia, alumiinia ja sinkkiä.

AT&T, Ericsson ja Fujitsun tytäryhtiö 1Finity ovat saavuttaneet merkittävän edistysaskeleen avoimien mobiiliverkkojen kehityksessä. Yhtiöt suorittivat ensimmäisen Open RAN -puhelun, jossa käytettiin kolmannen osapuolen radioita, AT&T:n laboratorioissa Yhdysvalloissa.

Sulautettujen tietokoneiden ja IoT-teknologian saksalainen kärkinimi Kontron jatkaa hurjaa kasvuvauhtiaan. Yhtiö julkisti tänään vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksensa, joka sisälsi useita uusia ennätyksiä.

Ansys 2025 R2 -julkaisu tuo tekoälyn keskiöön suunnittelu- ja simulointityössä. Uusien työkalujen ja automaatiotoimintojen avulla yritykset voivat nopeuttaa tuotekehitystä, vähentää virheitä ja hyödyntää dataa entistä tehokkaammin.

Amerikkalainen Efficient Computer on julkaissut uudenlaisen mikro-ohjaimen, joka yhtiön mukaan saavuttaa jopa 100-kertaisen energiatehokkuuden verrattuna perinteisiin sulautettuihin prosessoreihin. Electron E1 -niminen suoritin pohjautuu täysin uudelle arkkitehtuurille, jonka tavoitteena on murtaa nykyisten laitteiden tehonkulutuksen rajoitteet erityisesti reunalaskennan ja IoT:n sovelluksissa.

Uusi lähetinteknologia haastaa perinteisen QAM-moduloinnin tarjoamalla huomattavasti parempaa energiatehokkuutta ja vähemmän virheitä. Tuloksena voi olla jopa 4,5-kertainen parannus symbolivirheissä.

ETN uutisoi eilen ulkomaisiin lähteisiin viitaten hakkerista, joka väitti murtautuneensa Nokian tietojärjestelmiin. Nokia kiistää väitteet voimakkaasti. Mitään tietomurtoa ei ole tapahtunut.

Android-laitteet hallitsevat maailman mobiilidataliikennettä vahvemmin kuin vuosiin. Kesäkuussa 2025 Android keräsi peräti 74,1 % kaikesta globaalista mobiiliverkkoliikenteestä, mikä on korkein lukema viiteen vuoteen, selviää Jemlit.comin esittelemistä Statcounterin tiedoista. Samaan aikaan Applen iOS jäi viiden vuoden pohjalukemiin, 25,4 prosenttiin.

USB-standardien kehitys tuo mukanaan yhä kovempia vaatimuksia niin suunnittelijoille kuin komponenteillekin. Uusin USB4-standardi mahdollistaa jopa 40 gigabitin tiedonsiirtonopeudet, mutta samalla se vaatii laitteilta huipputasoista signaalinsuojelua, erityisesti sähköstaattisia purkauksia (ESD) ja häiriöitä vastaan.

Saksalainen kyberturvayhtiö Nextron Threat on paljastanut kehittyneen Linux-takaoven, jota yksikään virustorjuntaohjelma ei tunnista. Haittaohjelma, nimeltään "Plague", on ollut liikkeellä jo kuukausia ilman, että se on herättänyt huomiota.

Hakkeri nimeltä Tsar0Byte on väittänyt murtautuneensa Nokian sisäiseen verkkoon kolmannen osapuolen haavoittuvuuden kautta. Väite julkaistiin useilla pimeän verkon foorumeilla, ja sen mukaan hyökkäyksen seurauksena on paljastunut laaja kokoelma yhtiön työntekijöihin liittyviä tietoja.

CN Rood on nimittänyt Aku Wileniuksen Suomen asiakaspäälliköksi. Wilenius aloitti tehtävässään elokuun alussa ja tuo mukanaan yli 20 vuoden kokemuksen mittaus- ja testausratkaisuista sekä vahvan taustan asiakaslähtöisestä B2B-myynnistä.

Intel on vetäytynyt suunnitelmastaan rakentaa kaksi puolijohdetehdasta Magdeburgiin, Saksaan. Hanke, jonka kokonaisarvo oli 30 miljardia euroa, oli yhtiön suurin investointisuunnitelma Euroopassa ja keskeinen osa EU:n Chips Act -ohjelmaa. Noin kolmasosa investoinnista oli tarkoitus kattaa Saksan valtiontuella.

MIKROE on julkaissut uuden XPort ETH Click -lisäkortin, joka tuo nopean ja vaivattoman Ethernet-yhteyden sulautettuihin järjestelmiin. Uutuuskortti perustuu Lantronixin XP1001000-05R XPort -moduuliin ja se on yhteensopiva mikroBUS-väylän kanssa, mahdollistaen helpon integroinnin erilaisiin kehitysalustoihin.

Presidentti Donald Trumpin hallinto on määrännyt 50 prosentin tullit useille puolivalmiille kuparituotteille, kuten kuparilangalle, -putkille ja kuparikalvolle, jota käytetään erityisesti piirilevyjen valmistuksessa. Päätöksen on tarkoitus vahvistaa Yhdysvaltain teollista perustaa ja kansallista turvallisuutta, mutta elektroniikkateollisuuden mukaan vaikutus on päinvastainen.

Vuoden 2025 toinen neljännes merkitsi suurta muutosta kiristyshaittaohjelmien toimintakentässä. Perinteiset jättiläiset, kuten LockBit ja RansomHub, ovat romahtaneet tai vetäytyneet, mutta se ei ole tuonut helpotusta – päinvastoin. Check Pointin tuore raportti paljastaa, kuinka tekoäly, kartellimallit ja hienovaraiset kiristystaktiikat muovaavat uhkakenttää entistä ovelammaksi ja hajautetummaksi.