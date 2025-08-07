Uusi mobiilimuisti valmis – tulee laitteisiin ensi vuoden alkupuolella

JEDEC on julkaissut virallisesti LPDDR6-standardin, joka tuo merkittäviä parannuksia mobiililaitteiden ja tekoälysovellusten suorituskykyyn, energiatehokkuuteen ja turvallisuuteen. Uusi standardi, JESD209-6, määrittelee seuraavan sukupolven Low Power DDR -muistin, ja se on suunniteltu erityisesti vastaamaan kasvaviin vaatimuksiin muun muassa AI-laskennassa, älypuhelimissa ja autojen elektroniikassa.

LPDDR6 tarjoaa jopa 14,4 gigabittiä sekunnissa tiedonsiirtonopeudet ja hyödyntää uutta kaksikanavaista arkkitehtuuria, joka mahdollistaa joustavamman ja tehokkaamman muistinkäytön. Virrankulutus on optimoitu entisestään alhaisemmalla käyttöjännitteellä ja dynaamisella jännitteensäätelyllä, mikä parantaa erityisesti akkukäyttöisten laitteiden energiatehokkuutta. Turvallisuuden ja luotettavuuden osalta LPDDR6 sisältää sisäänrakennetun ECC-virheenkorjauksen, osoite- ja komentopariteetin tuen sekä erilaisia järjestelmätason testaus- ja tarkistustoimintoja, jotka parantavat muistialustan vikasietoisuutta.

Vaikka standardi on nyt valmis, yksikään muistivalmistaja ei ole vielä julkaissut valmista LPDDR6-muistipiiriä. Cadence on kuitenkin esitellyt ensimmäisen LPDDR6/5X IP-ratkaisun, joka mahdollistaa piirivalmistajille uuden standardin mukaisen muistiteknologian suunnittelun ja integroinnin tuleviin järjestelmäpiireihin.

Alan asiantuntijat arvioivat, että ensimmäiset laitteet, joissa hyödynnetään LPDDR6-muisteja, tulevat markkinoille vuoden 2026 alkupuolella. Odotettavissa on, että suuret toimijat kuten Samsung, SK hynix, Micron ja Qualcomm ovat ensimmäisten joukossa lanseeraamassa uuden muistin tukemia ratkaisuja.

LPDDR6 on merkittävä askel eteenpäin, erityisesti tekoälyn, reunalaskennan ja mobiiliteknologian tarpeisiin. Se tulee määrittämään uuden suorituskyky- ja energiatehokkuustason seuraavalle laitesukupolvelle.