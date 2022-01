Tekoäly (AI) ja koneoppiminen (ML) ovat teknologioita, jotka tarjoavat valtavia potentiaalisia etuja monenlaisille sulautetuille järjestelmille. Monille yrityksille näiden nopeasti kehittyvien alueiden osaamisen kehittämiseen vaadittava investointi voi olla haastavaa. Jotkut maailman johtavista valmistajista kehittävät kuitenkin ratkaisuja, joiden avulla sulautetut kehittäjät voivat ottaa nämä innovatiiviset tekniikat käyttöön entistä yksinkertaisemmin ja nopeammin.

Monissa sovelluksissa olisi iso etu pystyä sekä tallentamaan että prosessoimaan dataa samalla sirulla. Tätä kutsutaan muistissa-prosessoinniksi (in-memory processing) .Samsung on nyt demonnut tällaista MRAM-pohjaista piiriä.

Puhelinvalmistaja Xiaomi joutui syyskuussa melkoiseen myrskynsilmään, kun Liettuan puolustusministeriö väitti, että Xiaomin laitteet sensuroivat tiettyjä sisältöjä, jotka olisivat ikäviä Kiinan hallinnon kannalta. Väitteet ovat nyt osoittautuneet perättömiksi.

Euroopan Unionin avaruusohjelma EUSPA on sopinut Arianespacen kanssa kahdeksan uuden Galileo-satelliitin lähettämisestä radalleen seuraavan kolmen vuoden aikana. Näiden myötä satelliittiverkko kasvaa 36:een satelliittiin.

European Microwave Week -tapahtuman järjestäjät ilmoittavat, että Lontoon EuMW 2021 -tapahtuma siirtyy huhtikuun alkuun. Aiemmin helmikuun 13.-18. päiville suunniteltu tapahtuma järjestetään nyt 2.-7.4.2022. Tapahtuma aiotaan edelleen järjestää fyysisenä live-tapahtumana.

Kyberturvan maailmassa on nyt kohuttu saksalaisesta David Colombosta, joka sanoo onnistuneensa hakkeroimaan yli 20 Teslaa 13 eri maassa. Nuorukainen ei päässyt kiinni auton kriittisiin järjestelmiin, mutta tapaus on silti muistutus siitä, mihin autot ovat menossa ohjelmistojen määrän kasvaessa.

Qt on erittäin suosittu sulautettujen sovellusten käyttöliittymien alusta. Pari vuotta sitten Qt toi tuen mikro-ohjaimilla pyörivälle grafiikalle. Nyt Qt for MCUs on päivitetty versioon 2.

LoRa on yksi suosituista IoT-datan verkkotekniikoista, joka toimii vapailla alle gigahertsin taajuuksilla eri puolilla maailmaa. Tähän asti dataa on voinut siirtää muutamien kilometrien (enimmillään noin 15 kilometriä) päässä oleville reitittimille. Tulevaisuudessa dataa voidaan kerätä myös satelliittien välityksellä.

Mittauslaitevalmistaja Tektronix on esitellyt uuden version pian viisi vuotta vanhaan sekasignaaliskooppien MSO 5 -sarjaansa. Mallimerkinnän B saanut uutuus tuo suunnittelijan käyttöön monia uudistuksia ja päivityksiä.

Täysin kiinteän olomuodon litiumakuista on tullut akkututkimuksen kuumin aihe, koska perinteiset litiumioniakut eivät enää täytä esimerkiksi sähköajoneuvojen vaatimuksia. Nyt japanilaistutkijat ovat onnistuneet ratkaisemaan kiinteän elektrolyytin akkujen kaupallisen läpimurron tiellä olevan suurimman ongelman. Sähköautoissa tarvitaan suurta energiatiheyttä, nopeaa latausta ja pitkää elinkaarta. Kiinteän elektrolyytin akut täyttävät nämä vaatimukset, ja ovat lisäksi turvallisempia ja kätevämpiä, koska ne voidaan ladata lyhyessä ajassa.