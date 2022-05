Tietotekniikan ja Elektroniikan Seura järjesti eilen Teknologia22-messuilla ällistyttävät robotit -kilpailun korkeakoulujen joukkueille. Messukeskuksen radiosaaste aiheutti tiimeille ongelmia, mutta Aalto-yliopiston tiimin Robosiili matkasi virheettömästi matkansa ja ansaitsi selvän voittonsa.

Kiinteistöihin tarkoitettuja sähköautojen latauslaitteita myytiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 10 183 kappaletta, mikä on 58 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Hyvä uutinen on se, että suomalaiset asentavat yhä enemmän teholtaan vähintään 11 kilowatin latureita.

Taskuun sopiviin laitteisiin halutaan yhä enemmän laskentatehoa. Myös useimmat FPGA-pohjaiset sulautetut järjestelmät seuraavat tätä samaa suuntausta. Kaikkialla halutaan kooltaan yhä pienempiä teollisuus- ja ammattilaiskameroita, lääketieteellisiä kämmenlaitteita, pieniä ohjelmoitavia logiikkaohjaimia sekä kuljettajan avuksi tarkoitettuja moduuleja ajoneuvoihin.

IEEE:n Power over Ethernet 2 -standardi, joka tunnetaan myös nimellä 802.3bt (ja aiemmin tunnettiin nimellä PoE++), täytti juuri 3 vuotta ja sen käyttö kasvaa koko ajan. Työnantajat ovat hyödyntäneet pandemian aikana tyhjiksi jääneitä toimistoja ja päivittäneet IT-infrastruktuuria tulevaa varten.

Iso osa nykyisistä julkiseen avaimeen perustuvista salausalgoritmeista menettää merkityksensä, kun käytössä on 1500 kubitin kvanttitietokone. SSH Communicationsin Jorma Mellinin mukaan tämä tapahtuu vuonna 2024. Sen jälkeen symmetrisellä salauksella ei tee mitään.

Tuleva 6G-tekniikka eri puolilta oli eilen yhtenä seminaariaiheena Teknologia22-messujen XPlanar-lavalla. Oulun yliopiston 6GFlagship-ohjelman professori Aarno Pärssinen ei usko, että nykyisillä puolijohteilla voitaisiin toteuttaa terabittiluokan nettiyhteydet, joita 6G:ssä tavoitellaan.

Puhelinlankojen laulu hiljenee Suomessa kovaa vauhtia. Telia lopetti lankapuhelinpalvelut vuoden 2019 lopussa, mikä vauhditti puhelinpylväiden kierrätystä. Reilun kymmenen vuoden aikana on 1,7 miljoonaa pylvästä siirretty kierrätykseen. Pylväistä purettu kaapeli riittäisi kiertämään yli kaksi kertaa maapallon ympäri.

5G-verkkoja on tällä hetkellä 1947 kaupungissa eri puolilla maailmaa. Suurin osa niistä on ensimmäisen sukupolven NSA- eli non-standalone-verkkoja, joissa verkon signalointi ja ohjausdata kulkee vielä LTE-yhteyden yli. Toisen polven SA-verkkoja on 24 kaupungissa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on heikentänyt huomattavasti teknologiayritysten tilannetta ja näkymiä, mutta kasvu jatkunee kuluvana vuonna sodasta huolimatta. Suuri määrä yrityksiä kuitenkin ilmoittaa, että liikevaihto supistuu, kannattavuus heikkenee, investointeja lykätään ja lomautuksiakin on tulossa.

Aalto-yliopistossa on selvitetty tuhannen suomalaisen verkkosivuston kokoa. Professori Jukka Mannerin vetämässä tutkimuksessa selvisi, että mobiilisaitti on kooltaan keskimäärin 2,4 megatavua. Tietokoneelle tehty sivusto on keskimäärin 2,7 megatavun kokoinen, joten ero on käytännössä olematon.