Vector Informatik tuo tekoälyn suoraan sulautettujen järjestelmien testaukseen. Yhtiön uusi VectorCAST 2026 -versio sisältää toiminnon, joka generoi yksikkötestit ja testivektorit automaattisesti ohjelmistovaatimuksista. Kohteena on erityisesti C- ja C++-koodi turvallisuuskriittisissä sovelluksissa.
Uusi Reqs2x-työkalu yhdistää vaatimukset, koodin rakenteen ja tekoälymallit. Lopputuloksena syntyy ajettavia testitapauksia ilman, että insinöörin tarvitsee kirjoittaa niitä käsin. Vectorin mukaan tämä parantaa jäljitettävyyttä ja nopeuttaa sertifiointia esimerkiksi auto-, ilmailu- ja teollisuussovelluksissa.
Keskeinen muutos on testauksen lähtöpiste. Perinteisesti testit rakennetaan koodista käsin. Nyt ne johdetaan suoraan vaatimuksista. Reqs2x kartoittaa ensin, mitkä funktiot toteuttavat mitäkin vaatimusta. Tämän jälkeen työkalu analysoi koodin haarautumiset ja mahdolliset suoritustiet, ja generoi niiden pohjalta testivektorit.
Tekoälyä käytetään erityisesti syötteiden ja odotettujen tulosten muodostamiseen. Mukaan saadaan myös rajatapaukset, virhetilanteet ja haarakohtaiset testit, jotka tähtäävät korkeaan kattavuuteen, kuten branch- ja MC/DC-mittareihin. Taustalla hyödynnetään ohjelma-analyysiä ja suuria kielimalleja, mutta generointi tapahtuu rajatussa kontekstissa, ei vapaana “koodin kirjoittamisena”.
Vector korostaa, että kaikki tekoälyn tuottamat testit käyvät läpi käyttäjän tarkistuksen. Tämä on välttämätöntä standardien kuten ISO 26262:n ja DO-178C:n näkökulmasta, joissa jokainen testitapaus pitää pystyä jäljittämään takaisin yksittäiseen vaatimukseen.
Yritys tuo samalla tarjolle niin sanotun BYOM-mallin (Bring Your Own Model). Asiakas voi ajaa tekoälyä omassa ympäristössään, joko paikallisesti tai pilvessä, mikä helpottaa tietoturvan ja sääntelyn hallintaa. Tämä on erityisen tärkeää puolustus-, auto- ja lääkintälaitemarkkinoilla.
Vectorin lähestymistapa poikkeaa monista muista AI-työkaluista siinä, että tekoäly on rajattu tarkasti määriteltyihin tehtäviin. Mikroagentteihin perustuva arkkitehtuuri pyrkii varmistamaan ennustettavan toiminnan ja helpottamaan validointia.