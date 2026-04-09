Puolijohdemarkkina voi Gartnerin mukaan kasvaa tänä vuonna poikkeukselliset 64 prosenttia ja nousta yli 1,3 biljoonaan dollariin. Kasvua ei kuitenkaan vedä pelkkä AI-kiihdytys, vaan ennen kaikkea muistien raju hinnannousu, joka voi samalla jarruttaa muuta elektroniikkakysyntää vielä pitkälle vuoteen 2027.
Vuoden 2026 suurin puolijohdeuutinen ei Gartnerin ennusteessa ole pelkästään AI-sirujen kysyntä, vaan muistimarkkinan poikkeuksellinen hintainflaatio. Analyysitalo arvioi koko puolijohdemarkkinan kasvavan 805,3 miljardista dollarista 1 320,2 miljardiin dollariin, mikä tarkoittaisi 64 prosentin vuosikasvua.
Kasvusta suuri osa tulee muistipiireistä. Gartner ennustaa muistiliikevaihdon lähes kolminkertaistuvan 216,3 miljardista 633,3 miljardiin dollariin. Taustalla ovat erityisesti DRAM- ja NAND-muistien rajut hinnankorotukset. Gartner arvioi DRAM-hintojen nousevan vuoden aikana 125 prosenttia ja NAND-flashin peräti 234 prosenttia. Käytännössä kyse ei siis ole vain terveestä kysyntäkasvusta, vaan markkinasta, jossa hinnat paisuttavat liikevaihtoa poikkeuksellisen voimakkaasti.
Tämä on olennainen ero myös suunnittelijan ja laitevalmistajan näkökulmasta. Kun muistien hinnat nousevat näin jyrkästi, valmistajien materiaalikustannukset kasvavat nopeasti etenkin palvelimissa, tallennusratkaisuissa ja AI-infrastruktuurissa. Samalla muu kuin AI-vetoinen kysyntä voi jäädä taka-alalle, jos komponenttien hinnat syövät investointihalukkuutta tai siirtävät hankintoja eteenpäin.
Gartner arvioi AI-puolijohteiden muodostavan noin 30 prosenttia koko puolijohdemarkkinan liikevaihdosta vuonna 2026. Datakeskusinvestointien odotetaan jatkuvan voimakkaina, mikä tukee GPU-piirien ja räätälöityjen kiihdyttimien kysyntää. Tämän rinnalla muistien kallistuminen nostaa kuitenkin esiin epäterveen piirteen. Markkinan kokonaiskasvu näyttää erittäin vahvalta, mutta kaikki segmentit eivät hyödy samalla tavalla.
Vuodelle 2027 Gartner ennustaa markkinan kasvavan edelleen 1 554,5 miljardiin dollariin. Ennuste viittaa siis siihen, ettei kyse ole yhden vuoden piikistä. AI-investoinnit pitävät huippuluokan sirujen kysynnän korkealla, mutta muistien kallistuminen voi tehdä vuodesta 2026 monelle ostajalle vaikean. Se on hyvä uutinen niille toimittajille, joilla on kapasiteettia oikeissa tuoteryhmissä, mutta huonompi niille valmistajille, joiden tuotteet eivät hyödy AI-buumista suoraan.