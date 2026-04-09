Suomalainen kvanttitietokoneyhtiö IQM Quantum Computers on kerännyt 50 miljoonaa euroa uutta rahoitusta valmistautuessaan listautumaan Nasdaqiin Yhdysvalloissa. Rahoituskierros nostaa yhtiön arvostuksen noin 1,8 miljardiin dollariin.
Tuore rahoitus on jatkoa syksyn 2025 kierrokselle, jossa yhtiö keräsi 320 miljoonaa dollaria. Nyt kokonaisrahoitus nousee jo noin 657 miljoonaan dollariin. Uutta kierrosta johti yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö BlackRock.
IQM rakentaa kvanttitietokoneita poikkeuksellisen vertikaalisella strategialla: yhtiö kehittää ja valmistaa itse sekä kvanttiprosessorit että valmiit järjestelmät. Espoossa yhtiö laajentaa parhaillaan puhdastilatuotantoaan yli 40 miljoonan euron investoinnilla, tavoitteena nopeuttaa sekä kehitystä että tuotantoa.
Yhtiö tähtää niin sanottuun virheenkestävään kvanttilaskentaan vuoteen 2030 mennessä. Kyse on alan keskeisestä kynnysarvosta, jonka saavuttaminen mahdollistaisi kvanttikoneiden käytön laajasti käytännön sovelluksissa.
Liiketoiminta on jo selvästi käynnissä: viime vuoden liikevaihto oli noin 35 miljoonaa euroa, ja tilauskanta on kasvanut noin 100 miljoonaan euroon.
Lähde: Elektroniktidningen