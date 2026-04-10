Samsungin uudet Galaxy A57- ja A37-mallit ovat nyt saatavilla, mutta pelkkä kameran resoluutio ei enää ratkaise. 50 megapikseliä on keskihintaluokassa uusi perusvaatimus – erot syntyvät siitä, mitä kuvalle tehdään.
Vielä muutama vuosi sitten megapikselimäärä oli keskeinen myyntiargumentti. Nyt sama 50 megapikselin pääkamera löytyy käytännössä kaikista tämän hintaluokan laitteista. Samsungin uutuuksissa painopiste onkin siirtynyt kuvankäsittelyyn: päivitetty kuvasignaaliprosessori ja tekoälyyn perustuva optimointi pyrkivät parantamaan lopputulosta tilanteessa kuin tilanteessa.
Samsung kutsuu kokonaisuutta nimellä Awesome Intelligence. Käytännössä se tarkoittaa, että kamera ei ole enää pelkkä sensori ja optiikka, vaan osa laajempaa ohjelmistopinoa. Esimerkiksi Object Eraser poistaa häiritseviä elementtejä kuvista aiempaa luonnollisemmin, ja Best Face yhdistää useita kuvia paremmaksi lopputulokseksi. Nightography puolestaan nojaa kohinan vähentämiseen ja yksityiskohtien esiin tuomiseen heikossa valossa.
Muutos näkyy myös käyttökokemuksessa. Kuvan ottaminen on vasta ensimmäinen vaihe, ja yhä suurempi osa lopputuloksesta syntyy jälkikäsittelyssä – usein automaattisesti. Samalla tekoäly tunnistaa kuvausolosuhteita ja kohteita, säätäen värejä, kontrastia ja terävyyttä ilman käyttäjän puuttumista.
Teknisesti kehitys tarkoittaa sitä, että kilpailu on siirtynyt raudasta algoritmeihin. Kun sensori on riittävän hyvä, ratkaisevaa on, miten data tulkitaan. Tämä kehityssuunta on nähty aiemmin lippulaivamalleissa, mutta nyt se on siirtymässä selvästi alempaan hintaluokkaan.
Galaxy A57 ja A37 jatkavat tätä linjaa myös muilta osin. Molemmissa on AMOLED-näyttö, suuri akku ja monipuolinen kolmoiskamera, johon kuuluu pääkameran lisäksi ultralaajakulma- ja makro-objektiivi. A57-mallissa kuvankäsittelyä on viety pidemmälle, mikä näkyy erityisesti videossa ja sarjakuvauksessa.
Hintataso pysyy silti keskihintaluokassa: A37 maksaa 429–529 euroa ja A57 549–619 euroa. Juuri tässä hintaluokassa muutos on merkittävin. Ominaisuudet, jotka aiemmin erottivat lippulaivat, ovat nyt arkipäivää.