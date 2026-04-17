Donald Trump hallinto tavoittelee 6G-teknologian esittelyä jo vuoden 2028 kesäolympialaisissa Los Angeles Summer Olympics 2028. Tavoite on kunnianhimoinen, sillä 6G-standardointi ei ole vielä valmis.
Elektroniktidningen mukaan hallinto haluaa nopeuttaa kehitystä merkittävästi. Tavoitteena on, että Qualcomm toisi 6G-piirit markkinoille jopa vuotta aiemmin kuin nykyiset aikataulut edellyttäisivät. Verkkoa testattaisiin olympialaisten aikaan kesällä 2028 ja kaupallinen lanseeraus voisi seurata jo vuonna 2029.
Hankkeen keskeinen edellytys on uuden taajuusspektrin saatavuus. Ilman uusia taajuuksia 6G:n lupaamat hyödyt, kuten erittäin korkeat datanopeudet ja matala latenssi, eivät toteudu.
Olympialaiset ovat aiemminkin toimineet uusien verkkoteknologioiden näyttämönä. Berliinin vuoden 1936 kisat olivat ensimmäiset televisioidut olympialaiset, Atlantan vuoden 1996 kisoissa nähtiin ensimmäinen virallinen olympiasivusto, ja PyeongChang Winter Olympics 2018 esitteli 5G-teknologiaa laajasti.
Tuolloin Ericsson toteutti yhdessä KT Corporation ja Intel kanssa 5G-verkon, joka hyödynsi 28 gigahertsin taajuusaluetta. Verkossa saavutettiin jopa 900 megabitin sekuntinopeus lataussuuntaan ja 600 megabittiä lähetyssuuntaan.
Kokemus osoitti, että olympialaisiin sidottu teknologiademo voi vauhdittaa koko markkinaa. Etelä-Koreasta tuli pian tämän jälkeen yksi 5G:n kaupallisen käyttöönoton edelläkävijöistä.
Jos vastaava kehityspolku toistuu, Los Angelesin olympialaisista voi tulla 6G-aikakauden lähtölaukaus – vaikka standardointi on vielä kesken.
Lähde: Elektroniktidningen