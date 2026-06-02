Pico Technology on julkistanut uuden PicoScope 5000E -oskilloskooppisarjan, jonka yhtiö kertoo olevan maailman ensimmäinen nelikanavainen 16-bittinen USB-oskilloskooppi. Uutuus on suunnattu erityisesti sovelluksiin, joissa tarvitaan sekä suurta mittaustarkkuutta että korkeaa näytteenottotaajuutta.
PicoScope 5000E tarjoaa neljällä analogiakanavalla 16 bitin resoluution, jopa 200 megahertsin kaistanleveyden sekä 2,5 giganäytteen sekuntinopeuden. Plus-malleissa käyttäjä voi vaihtaa 8-bittiseen nopeustilaan, jolloin kaistanleveys kasvaa jopa 500 megahertsiin ja näytteenottotaajuus 5 giganäytteeseen sekunnissa.
Tavalliset oskilloskoopit ovat yleensä 8-bittisiä, jolloin signaalin pystysuuntainen resoluutio jää 256 tasoon. 16-bittisessä mittauksessa tasoja on 65 536, mikä helpottaa esimerkiksi teholähteiden jännitevaihteluiden (rippel), anturisignaalien, audiopiirien ja muiden pienten analogisten ilmiöiden analysointia. Datalehden mukaan laitteen kohinataso on alle 22 mikrovolttia RMS-arvona.
Toinen merkittävä ominaisuus on erittäin suuri mittausmuisti. Perusmallit sisältävät yhden giganäytteen ja Plus-versiot kaksi giganäytettä muistia. Näin oskilloskooppi pystyy tallentamaan pitkiä tapahtumaketjuja täydellä näytteenottotaajuudella ilman, että signaalia tarvitsee harventaa.
Sulautettujen järjestelmien kehittäjiä kiinnostavat erityisesti MSO-versiot, joissa neljän analogiakanavan rinnalla on 16 digitaalista kanavaa. Samalla laitteella voidaan seurata sekä analogisia signaaleja että väyläliikennettä. PicoScope 7 -ohjelmisto tukee yli 40 sarjaprotokollan dekoodausta, mukaan lukien I²C-, SPI-, CAN-, CAN FD-, LIN- ja FlexRay-väylät.
Pico korostaa myös ohjelmiston analyysiominaisuuksia. Mukana ovat esimerkiksi FFT-spektrianalysaattori, maskitestaus, DeepMeasure-analyysi, automaattiset tehomittaukset sekä mahdollisuus tallentaa jopa 40 000 mittaustapahtumaa myöhempää analyysiä varten.
PicoScope 5000E -sarja on saatavana sekä tavallisina nelikanavaisina malleina että sekasignaaliversioina. Suomessa Pico Technologyn tuotteita toimittaa CN Rood.