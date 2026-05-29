Rohde & Schwarz esittelee Airspace World 2026 -tapahtumassa uuden CERTIUM AI -järjestelmänsä, joka kuuntelee pilotin ja lennonjohdon radiokeskusteluja ja muuttaa ne reaaliaikaiseksi operatiiviseksi dataksi. Tavoitteena on vähentää lennonjohdon kuormaa ja havaita mahdollisia virheitä ennen kuin ne muuttuvat turvallisuusriskeiksi.
Lennonjohto perustuu edelleen suurelta osin puheeseen. Lennonjohtaja antaa radiolla käskyjä, pilotti kuittaa ne takaisin, ja ihmiset ylläpitävät tilannekuvaa useissa eri järjestelmissä. Kun lentoliikenne ja järjestelmien määrä kasvavat, myös inhimillisten virheiden riski kasvaa.
Rohde & Schwarzin uusi CERTIUM AI yrittää tuoda tähän väliin tekoälykerroksen. Järjestelmä kuuntelee pilotin ja lennonjohdon välistä radioliikennettä, muuntaa puheen tekstiksi ja yrittää tunnistaa keskustelun operatiivisen merkityksen. AI tunnistaa esimerkiksi kutsutunnuksia, korkeusselvityksiä ja kiitotiekomentoja ja siirtää tiedot suoraan lennonjohdon järjestelmiin.
Yhtiön mukaan ratkaisu voi päivittää automaattisesti tutkakohteiden tunnistetietoja ja lentotietoja sekä havaita ristiriitoja lennonjohdon ja pilotin välisten kuittausten välillä.
Erityisen kiinnostava ominaisuus on kuittausvirheiden tunnistua (readback error detection). Lentoturvallisuudessa osa vaaratilanteista syntyy tilanteista, joissa pilotti kuulee lennonjohdon komennon väärin tai kuittaa sen virheellisesti takaisin. CERTIUM AI yrittää tunnistaa tällaiset ristiriidat reaaliajassa.
– Lennonjohto muuttuu jatkuvasti monimutkaisemmaksi. Haasteena on ottaa uusia teknologioita käyttöön tavalla, joka tuo todellista operatiivista hyötyä, sanoo Rohde & Schwarzin lennonjohtoratkaisujen johtaja Marius Münstermann.
Hänen mukaansa CERTIUM AI osoittaa, miten tekoäly voidaan integroida olemassa oleviin työnkulkuihin ilman että turvallisuusvaatimuksista tingitään.
CERTIUM AI on kehitetty yhteistyössä German Aerospace Centerin kanssa, ja se esiteltiin käytännössä Airspace World 2026 -tapahtumassa Lissabonissa.