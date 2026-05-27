Eteläkorealainen jättiyhtiö Samsung Electronics vältti viime hetkellä laajan lakon puolijohdeyksikössään. Yhtiön noin 78 000 puolijohdeliiketoiminnan työntekijästä 74 prosenttia hyväksyi uuden palkka- ja bonusratkaisun, jonka myötä uhattu työtaistelu peruuntui.
Sovun ytimessä on poikkeuksellisen suuri bonuspaketti. Samsung nostaa sirutyöntekijöiden palkkoja 6,2 prosenttia ja maksaa lisäksi normaalin käteisbonuksen, joka vastaa noin puolta vuosipalkasta. Tämän lisäksi yhtiö sitoutuu jakamaan 10,5 prosenttia puolijohdeyksikön liikevoitosta osakepohjaisina erikoisbonuksina.
Osakebonukset vapautuvat asteittain. Kolmasosa voidaan myydä heti, kolmasosa vuoden kuluttua ja loput kahden vuoden jälkeen. Maksut riippuvat kuitenkin Samsungin tulostavoitteiden toteutumisesta. Yhtiön on yllettävä vuosina 2026–2028 yli 133 miljardin dollarin vuotuiseen liikevoittoon ja vuosina 2029–2035 yli 67 miljardin dollarin vuositasoon.
Sopu ei silti poistanut kitkaa työntekijöiden välillä. Muistipiiriyksikön työntekijät saavat keskimäärin noin 400 000 dollarin bonukset, kun taas foundry-liiketoiminnan eli sopimusvalmistusta tekevien työntekijöiden osuus jää noin 110 000 dollariin. Myös Samsungin muiden divisioonien henkilöstö on arvostellut järjestelyä. Esimerkiksi kulutuselektroniikkapuolella bonukset jäävät noin 4 000 dollariin.
Taustalla näkyy Samsungin kova paine palauttaa puolijohdeliiketoimintansa kilpailukyky erityisesti tekoälykiihdyttimien HBM-muistien ja sopimusvalmistuksen markkinoilla, joilla kilpailijat kuten SK hynix ja TSMC ovat viime vuosina kirineet ohi.