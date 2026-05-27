Vuonna 1996 markkinoille tullut Beckhoffin TwinCAT muutti automaation suuntaa pysyvästi. Ohjauslogiikka siirtyi erillisistä PLC-laitteista PC-maailmaan, ja Windowsista tuli osa teollisuusautomaation ydintä.
Beckhoffin mukaan TwinCATin julkaisu merkitsi ratkaisevaa askelta kohti ohjelmistopohjaista automaatiota. Järjestelmä yhdisti Windows-käyttöjärjestelmän, IEC 61131-3 -standardin mukaisen PLC-ohjelmoinnin sekä yhtenäisen kehitysympäristön samaan alustaan.
Ajatus oli aikanaan radikaali. Automaatio perustui pitkälti valmistajakohtaisiin ohjaimiin, kun taas Beckhoff halusi irrottaa ohjelmiston laitteistosta. Yhtiö kuvaa tätä jopa automaation “paradigman muutokseksi”.
TwinCATin ympärille rakentui myöhemmin koko Beckhoffin PC-pohjainen automaatioekosysteemi. Samassa ohjelmistoalustassa yhdistyvät nykyään PLC-ohjaus, motion control, CNC, konenäkö, robotiikka sekä AI-työkalut.
Samalla myös automaation suorituskyky muuttui. Beckhoff korostaa, että TwinCAT tarjosi jo alusta lähtien 100 mikrosekunnin suorituskyvyn sekä huomattavasti enemmän laskentatehoa ja muistia kuin perinteiset PLC-ratkaisut. Ohjattavien akseleiden määrä kasvoi vuosien aikana kymmenistä yli tuhanteen.
Nykyään TwinCAT toimii Windowsin lisäksi myös Linux- ja BSD-pohjaisissa ympäristöissä. Mukaan ovat tulleet myös AI-toiminnot, kuten TwinCAT Machine Learning Creator ja uusi CoAgent-avustaja, joka tukee automaatio-ohjelmointia koko koneen elinkaaren ajan.
Vaikka automaatiossa käytettiin PC-teknologiaa jo ennen TwinCATia, Beckhoffin vuonna 1996 julkaisema alusta oli yksi ensimmäisistä, joka teki Windows-PC:stä varsinaisen reaaliaikaisen automaatio-ohjaimen eikä pelkkää käyttöliittymää. Siksi voidaan perustellusti sanoa, että Windows-pohjainen automaatio täyttää nyt 30 vuotta.