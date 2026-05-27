Suomalainen kvanttialgoritmiyhtiö QMill ja Telia Finland ovat demonstroineet uudenlaista “kvanttivahvistettua” salausmenetelmää mobiiliverkoille. Kyse ei kuitenkaan ole perinteisestä kvanttiavainten jakelusta eli QKD-teknologiasta, vaan uudesta lähestymistavasta, jossa kvanttilaskenta osallistuu salauksen vahvistamiseen.
Yhtiöiden mukaan uusi menetelmä on suunniteltu suojaamaan viestejä sekä klassisilla että tulevaisuuden kvanttitietokoneilla toteutettavia hyökkäyksiä vastaan. Ratkaisun kerrotaan toimivan paikallisten tai pilvipohjaisten kvanttitietokoneiden avulla.
Telian mukaan demonstraatio kohdistui mobiiliverkon kaikkein kriittisimpään osaan. Yhtiö arvioi, että teknologiaa voitaisiin tulevaisuudessa soveltaa laajemminkin salattuun viestintään.
– Verkkojemme turvallisuus muuttuu yhä tärkeämmäksi erityisesti kriittisille asiakkaillemme. Tässä ensimmäisessä demonstraatiossa keskityimme verkkomme kriittisimpään osaan, mutta menetelmää voitaisiin soveltaa paljon laajemminkin, sanoo Telia Finlandin puolustusasiakkaista vastaava johtaja Jari Collin tiedotteessa.
QMillin toimitusjohtajan Hannu Kauppinen mukaan tavoitteena on kehittää menetelmästä erillinen tietoturvatuote, jota voitaisiin käyttää myös muiden salausmenetelmien rinnalla lisäturvakerroksena.
Ratkaisua on esitelty myös Puolustusvoimille. Puolustusvoimien pääesikunnan C5-osaston mukaan kvanttiteknologian vaikutuksia tietoturvaan seurataan aktiivisesti, ja yritysyhteistyössä tehtävät kokeilut tarjoavat kiinnostavan näkökulman tulevaisuuden salausratkaisuihin.