Euroopan unionin Chips Act tähtää siihen, että EU:n osuus maailman sirutuotannosta nousisi 20 prosenttiin vuosikymmenen loppuun mennessä. Tuore SEMI:n markkinadata kertoo kuitenkin aivan toista tarinaa. Kun maailman puolijohdemateriaalien markkina kasvoi viime vuonna ennätykselliseen 73,2 miljardiin dollariin, Eurooppa jäi ainoaksi alueeksi, jonka markkina supistui.

Eteläkorealainen jättiyhtiö Samsung Electronics vältti viime hetkellä laajan lakon puolijohdeyksikössään. Yhtiön noin 78 000 puolijohdeliiketoiminnan työntekijästä 74 prosenttia hyväksyi uuden palkka- ja bonusratkaisun, jonka myötä uhattu työtaistelu peruuntui.

Euroopan älypuhelinmarkkina jatkoi alkuvuonna kasvuaan, vaikka toimitusketjujen ongelmat ja kustannuspaineet kiristyvät. Tutkimusyhtiö Omdia kertoo markkinan kasvaneen tammi–maaliskuussa kaksi prosenttia 33 miljoonaan toimitettuun puhelimeen.

Suomalainen kvanttialgoritmiyhtiö QMill ja Telia Finland ovat demonstroineet uudenlaista “kvanttivahvistettua” salausmenetelmää mobiiliverkoille. Kyse ei kuitenkaan ole perinteisestä kvanttiavainten jakelusta eli QKD-teknologiasta, vaan uudesta lähestymistavasta, jossa kvanttilaskenta osallistuu salauksen vahvistamiseen.

Kun sähköautojen akut alkavat ikääntyä, niiden diagnostiikasta, korjauksesta ja kennojen tasapainotuksesta on syntymässä uusi liiketoiminta-alue. Ruotsalainen WireFlow tuo markkinoille uuden 5200-sarjan akkujen monitorointi- ja balansointijärjestelmät, jotka on suunnattu erityisesti akkujen testaukseen, huoltoon ja second-life-sovelluksiin.

Uusimmat SoC-, AI- ja reunalaskentapiirit toimivat jo alle voltin käyttöjännitteillä, mutta ympäröivä elektroniikka elää edelleen pitkälti 3,3 ja 5 voltin maailmassa. Tämä yhteensopivuusongelma näkyy nyt myös komponenttimarkkinoilla: Toshiba on julkaissut uusia kaksisuuntaisia väylätransceivereita matalajännitteisten piirien ja perinteisten järjestelmien väliseen kommunikointiin.

Nokia avasi Kalifornian Sunnyvaleen uuden AI Networking Innovation Lab -kehityskeskuksen, jonka todellinen tavoite näyttää olevan paljon suurempi kuin pelkkä uusien verkkotekniikoiden testaus. Yhtiö haluaa mukaan taisteluun AI-datakeskusten tulevaisuudesta. Tällä hetkellä tätä markkinaa hallitsee tiukjasti Nvidia omalla InfiniBand-ekosysteemillään.

AMD haluaa siirtää agenttisen tekoälyn pois pilvestä ja suoraan käyttäjän työpöydälle. Yhtiön uusi Ryzen AI Halo -alusta kykenee sen mukaan ajamaan paikallisesti jopa 200 miljardin parametrin tekoälymalleja ilman datakeskusinfrastruktuuria.

Tekoälypalvelimien rakentaminen on käynnistänyt uuden nousukauden muistimarkkinoilla. TrendForce kertoo, että maailman viiden suurimman NAND Flash -valmistajan yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä peräti 83,7 prosenttia edelliskvartaalista ja nousi lähes 39 miljardiin dollariin.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tuoreet mittaukset paljastavat karun todellisuuden Suomen mobiiliverkoista. Vaikka 5G tarjoaa paikoin satojen megabittien yhteyksiä, monilla Lapin tieosuuksilla yhteys putoaa edelleen vanhaan 2G-verkkoon.

Yhdysvaltalaisen Anthropicin paljon puhuttu suuri kielimalli Mythos on löytänyt arviolta yhteensä 3900 haavoittuvuutta yli tuhannesta avoimen lähdekoodin projektista. Koodiprojektien kerrotaan pyytäneen Anthropicilta, että se hieman hillitsisi Mythosia, sillä kehittäjät eivät ehdi korjata kaikkia raportteja, joita Mythos toimittaa.

- Puolijohdeteollisuus tarvitsee uuden kehityspolun, sanoi Huawein hallituksen jäsen ja puolijohdeliiketoimintaa johtava He Tingbo ISCAS 2026 -konferenssin keynote-puheessaan Shanghaissa. Huawein mukaan sirujen suorituskykyä ei enää ratkaise yksittäisen transistorin nopeus tai pelkkä nanometrien kutistaminen, vaan koko järjestelmän viiveiden minimointi.

Yli 10 gigabitin datayhteyksissä myös ESD-suojadiodista on tullut kriittinen osa signaalipolkua. Japanilainen ROHM väittää ratkaisseensa ongelman, jossa tehokas suojaus ja hyvä signaalin eheys ovat perinteisesti sulkeneet toisensa pois.

MathWorks tuo generatiivisen tekoälyn suoraan sulautettujen järjestelmien kehitykseen. Uusi MATLAB- ja Simulink Release 2026a osaa paitsi auttaa mallien ja ohjelmakoodin luonnissa myös tarkistaa AI-generoidun C/C++-koodin virheitä ja haavoittuvuuksia jo kirjoitusvaiheessa.

STMicroelectronics on julkistanut uuden version L9963-sarjan akunhallintapiiristään, jota käytetään hybridi- ja täyssähköautojen akustojen valvontaan. Uusi L9963F-piiri on täysin yhteensopiva aiemman L9963E-version kanssa, joten valmistajat voivat päivittää ratkaisunsa ilman muutoksia laitteistoon tai ohjelmistoon.

Nokia on kasvattanut markkinaosuuttaan 5G:n ydinverkoissa Kiinan ulkopuolella samaan aikaan, kun operaattorit alkavat viimein siirtyä laajemmin varsinaisiin 5G Standalone -verkkoihin. Dell’Oron tuoreen analyysin mukaan 5G:n ”toinen vaihe” näyttää saavuttaneen käännepisteen vuoden 2026 alussa.

Datakeskusten räjähdysmäisesti kasvava sähkönkulutus on herättänyt huolta siitä, riittääkö sähkö tulevaisuudessa teollisuudelle ja nostaako AI-keskusten rakentaminen sähkön hintaa. LUT-yliopiston tuore tutkimus väittää kuitenkin, että datakeskusten katkeamaton sähkönsyöttö voidaan toteuttaa kokonaan uusiutuvalla energialla.

Kaksitaajuinen L1/L5-GNSS on tähän asti vaatinut melko suuria antenniratkaisuja. Taoglasin uusi 20 x 20 millin patch-antenni tuo senttimetriluokan paikannuksen pieniin droneihin, robotteihin ja IoT-laitteisiin ilman monimutkaista RF-suunnittelua.

Kvanttilaskennan ympärillä puhutaan jatkuvasti ”kvanttiedusta”, mutta harvoin kerrotaan, millaista rautaa sen saavuttaminen oikeasti vaatisi. Nyt ESL Shipping ja suomalainen QMill yrittävät selvittää käytännössä, kuinka monta kvanttiporttia tarvitaan ratkaisemaan rahtilaivojen monimutkaisia optimointiongelmia paremmin kuin klassisilla algoritmeilla.