Euroopan unionin Chips Act tähtää siihen, että EU:n osuus maailman sirutuotannosta nousisi 20 prosenttiin vuosikymmenen loppuun mennessä. Tuore SEMI:n markkinadata kertoo kuitenkin aivan toista tarinaa. Kun maailman puolijohdemateriaalien markkina kasvoi viime vuonna ennätykselliseen 73,2 miljardiin dollariin, Eurooppa jäi ainoaksi alueeksi, jonka markkina supistui.
Luku on puolijohdeteollisuudessa paljon paljastavampi kuin miltä se ensi silmäyksellä näyttää. Sirujen valmistus kuluttaa valtavia määriä fotoresistejä, litografiamateriaaleja, erikoiskaasuja, kemikaaleja ja pakkausmateriaaleja. Kun materiaalikulutus kasvaa, tuotanto yleensä kasvaa mukana – erityisesti kaikkein edistyneimmissä AI- ja HBM-piireissä.
Kasvun keskus on nyt selvästi Aasiassa. Taiwan säilytti asemansa maailman suurimpana sirumateriaalien kuluttajana jo 16. vuotta peräkkäin 21,7 miljardin dollarin markkinalla. Kiina kasvoi kaksinumeroisesti 15,6 miljardiin dollariin, ja myös Pohjois-Amerikka vahvistui selvästi.
Samaan aikaan materiaalikulutuksen rakenne muuttuu nopeasti tekoälyn takia. Litografiamateriaalit, fotoresistit ja märkäkemikaalit kasvoivat kaksinumeroisin prosentein, koska AI-kiihdyttimet, HBM-muistit ja kehittyneet prosessisolmut vaativat yhä enemmän valmistusvaiheita. Myös advanced packaging -materiaalit kasvoivat voimakkaasti.
Juuri tässä Euroopan ongelma näkyy. Chips Act voi tuoda mantereelle uusia tehtaita ja lisää kapasiteettia, mutta SEMI:n luvut vihjaavat, että kaikkein investointi-intensiivisin ja teknologisesti vaativin tuotanto keskittyy edelleen Yhdysvaltoihin ja Aasiaan. Jos materiaalikulutus ei kasva, Eurooppa ei ole mukana AI-aikakauden puolijohdebuumin ytimessä.
Kuva: STMicroelectronics