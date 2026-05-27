Euroopan älypuhelinmarkkina jatkoi alkuvuonna kasvuaan, vaikka toimitusketjujen ongelmat ja kustannuspaineet kiristyvät. Tutkimusyhtiö Omdia kertoo markkinan kasvaneen tammi–maaliskuussa kaksi prosenttia 33 miljoonaan toimitettuun puhelimeen.
Kasvua vauhdittivat sekä kuluttajakysyntä että jakelukanavan varastojen ennakkotäyttö. Samalla puhelimien keskihinnat nousivat Euroopassa ennätystasolle, mikä kertoo premium-mallien vahvasta vedosta.
Markkinajohtajana jatkoi Samsung, jonka toimitukset kasvoivat kolme prosenttia 12,6 miljoonaan puhelimeen. Yhtiö sai vetoapua erityisesti edullisemman Galaxy A16 4G -mallin aggressiivisesta hinnoittelusta, joka kompensoi uusien Galaxy S26-, A57- ja A37-mallien viivästyneitä julkaisuja.
Apple kasvatti toimituksiaan yhdeksän prosenttia 8,8 miljoonaan iPhoneen. Omdian mukaan kasvua tukivat iPhone 17 -sarjan vahva kysyntä sekä aiempaa laajempi keskiluokan mallisto iPhone 15- ja iPhone 16e -puhelimilla. Erityisen huomionarvoista oli, että Apple kasvatti myyntiään ilman tavallista alennuskampanjointia.
Kolmantena pysyi Xiaomi, vaikka sen toimitukset putosivat 15 prosenttia 4,5 miljoonaan puhelimeen. Yhtiö kärsi muita nopeammin toimitusketjun ongelmista, mutta samalla sen puhelimien keskihinta nousi peräti 21 prosenttia vuodentakaisesta. Omdian mukaan erityisesti Xiaomi 17- ja 15T-sarjojen premium-mallit menestyivät vahvasti Saksassa, Ranskassa ja Espanjassa.
Myös Motorola ja OPPO kasvattivat toimituksiaan. Motorola hyötyi erityisesti Espanjan ja Portugalin vahvasta kysynnästä, kun taas OPPO teki paluuta Ranskan markkinoille ja kasvatti asemiaan Itä-Euroopassa.
Nopeimmin suurista valmistajista kasvoi HONOR, jonka toimitukset kasvoivat yli 60 prosenttia. Kasvun taustalla on erityisesti malliston laajeneminen alempiin hintaluokkiin.
Euroopan markkinassa näkyy nyt selvä rakennemuutos. Kasvu ei enää synny halvimmista Android-puhelimista vaan yhä kalliimmista premium-malleista. Samalla kiinalaisvalmistajat hakevat uusia asemia nopeasti muuttuvassa markkinassa.
Yksi kiinnostava yksityiskohta liittyy OnePlus-brändiin, jonka näkyvyys Euroopassa on heikentynyt nopeasti. OnePlussan taustalla oleva OPPO-konserni näyttää samalla hakevan uutta jalansijaa realme-brändillä. Realme on juuri aloittanut aktiivisemman myynnin myös Suomessa, mikä voi kertoa konsernin strategiasta paikata OnePlussan jättämää aukkoa erityisesti keskihintaluokassa.