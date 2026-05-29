Bluetooth LE Audio ja Auracast esiteltiin jo vuosia sitten seuraavana suurena muutoksena langattomaan ääneen. Teknologia lupasi tehdä Bluetoothista eräänlaisen digitaalisen radion, jossa yksi laite voisi lähettää ääntä samanaikaisesti rajattomalle määrälle kuulokkeita, kuulolaitteita tai kaiuttimia ilman monimutkaista paritusta.
Käytännössä läpimurto on kuitenkin viivästynyt pahasti.
Ruotsalainen Emendion yrittää nyt vauhdittaa markkinaa esittelemällä Aspen Aura -mikrofonin, joka tukee Bluetooth LE Audioa ja Auracastia. Vain viisi grammaa painava mikrofoni on suunnattu esimerkiksi konferensseihin, opastuskäyttöön, luentosaleihin ja tapahtumiin, joissa yksi puhuja halutaan lähettää useille kuulijoille samanaikaisesti.
Auracastin idea on yksinkertainen mutta kunnianhimoinen. Käyttäjä voi yksinkertaisesti “virittyä” saatavilla olevaan audiovirtaan ilman varsinaista Bluetooth-paritusta. Teknologia on ollut valmis jo pitkään. Bluetooth LE Audio pohjautuu Bluetooth 5.2 -määrityksiin, ja standardin lopulliset spesifikaatiot valmistuivat jo vuonna 2022. Silti markkina ei lähtenyt nopeasti liikkeelle.
Suurin ongelma oli ekosysteemi. Auracast toimii kunnolla vasta silloin, kun koko ketju tukee sitä eli puhelimet, käyttöjärjestelmät, audiopiirit, kuulokkeet ja vastaanottimet. Tuki eteni hitaasti sekä Qualcommilta että Android-valmistajilta, joilla oli samalla omia suljettuja audiojärjestelmiään ja koodekkejaan.
Emendionin ratkaisu kertoo siitä, että markkina alkaa viimein kypsyä. Yhtiö tarjoaa mikrofonin lisäksi myös USB-C-vastaanotindonglen vanhemmille PC- ja puhelinlaitteille, jotka eivät tue Auracastia natiivisti. Se on samalla pieni mutta merkittävä myönnytys siitä, ettei nykyinen laitekanta vielä ole täysin valmis uuteen audioarkkitehtuuriin.
Aspen Auran ytimenä toimii tanskalaisen Insight SIP ISP2053-AX-moduuli, joka perustuu Nordic Semiconductorin nRF5340-piiriin. Kaksiytiminen Bluetooth-moduuli hoitaa samanaikaisesti radioliikenteen ja audioprosessoinnin. Neljän MEMS-mikrofonin rakenne mahdollistaa taustamelun vaimennuksen ja kehittyneen signaalinkäsittelyn.
Koko moduulin koko on vain 8 x 8 x 1 millimetriä. Nordic-pohjainen ratkaisu mahdollistaa noin viiden tunnin käyttöajan yhdellä latauksella.
Auracastin todellinen merkitys voi näkyä vasta myöhemmin. Teknologia pyrkii muuttamaan Bluetooth-audion suljetuista laitekohtaisista yhteyksistä avoimeksi infrastruktuuriksi samalla tavalla kuin WiFi aikanaan muuttui yksittäisistä yhteyksistä yleiseksi verkkoteknologiaksi.
Jos kehitys onnistuu, tulevaisuudessa lentokenttien kuulutukset, museo-opastukset, julkiset televisiot, konferenssitulkkaukset ja kuulokojejärjestelmät voivat kaikki perustua samaan avoimeen Bluetooth-lähetykseen ilman valmistajakohtaisia järjestelmiä.