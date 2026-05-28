Avaruudessa pilvipalveluihin ei voi luottaa. Siksi NASA kehittää parhaillaan uuden sukupolven säteilynkestävää avaruusprosessoria, jonka tarkoitus on antaa avaruusaluksille kyky tehdä päätöksiä itse, ilman jatkuvaa yhteyttä Maahan.
NASA:n High Performance Spaceflight Computing -projekti tähtää valtavaan suorituskykyloikkaan avaruuselektroniikassa. Viraston mukaan uusi moniydinprosessori tarjoaa jopa satakertaisen laskentatehon nykyisiin avaruustietokoneisiin verrattuna, ja ensimmäiset testitulokset viittaavat jopa 500-kertaiseen suorituskykyyn nykyisiin säteilynkestäviin piireihin nähden.
Kyse ei ole vain nopeammasta tietokoneesta. NASA:n mukaan uusi järjestelmä mahdollistaa autonomiset avaruusalukset, jotka voivat hyödyntää tekoälyä reaaliaikaiseen päätöksentekoon tilanteissa, joissa ihmisen ohjaus ei ole mahdollista.
Tämä on keskeistä erityisesti pidemmillä avaruuslennoilla. Esimerkiksi Marsiin lähetettyjen komentojen viive voi olla kymmeniä minuutteja, joten tulevien luotainten ja miehitettyjen järjestelmien täytyy kyetä analysoimaan sensoridataa, tekemään navigointipäätöksiä ja reagoimaan ongelmiin itsenäisesti.
NASA:n Jet Propulsion Laboratoryn mukaan prosessoria testataan parhaillaan säteilyä, lämpötilavaihteluita ja mekaanisia iskuja vastaan. Tarkoituksena on varmistaa, että piiri kestää avaruuden äärimmäiset olosuhteet ilman niin sanottuja safe mode -tilanteita, joissa alus joutuu sammuttamaan ei-välttämättömät toimintonsa säteilyvirheiden vuoksi.
Uusi prosessori on järjestelmäpiiri eli SoC, joka sisältää suorittimet, muistiliitännät, verkkotoiminnot ja kiihdyttimet samassa paketissa. Piirin valmistaa Microchip Technology yhteistyössä NASA:n kanssa.
NASA:n mukaan teknologiaa voidaan tulevaisuudessa käyttää lähes kaikissa avaruusjärjestelmissä, kuten kiertoratatukiasemissa, mönkijöissä, syväavaruusluotaimissa sekä Kuuhun ja Marsiin suunnitelluissa miehitetyissä järjestelmissä. Samalla teknologia voi siirtyä myös maanpäällisiin sovelluksiin, kuten ilmailuun ja autoteollisuuteen.