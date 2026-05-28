Microsoftin tuore AI Diffusion -raportti antaa ensimmäisiä kovia lukuja agenttisen tekoälyn vaikutuksesta ohjelmistokehitykseen. GitHubiin ladatun koodin määrä kasvoi vuodessa 78 prosenttia, samalla kun AI-agenttien tekemät pull request -päivitykset kasvoivat 28-kertaisiksi.
Microsoftin raportin mukaan generatiivinen tekoäly siirtyi kokeiluista varsinaiseen ohjelmistotuotantoon tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Erityisesti OpenAI:n Codex-mallit, Anthropicin Claude Code ja GitHub Copilotin uudet agenttiominaisuudet muuttavat oikeasti tapaa, jolla ohjelmistoja rakennetaan.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä GitHubiin tehtiin jo 380 miljoonaa koodipäivitystä eli git pushia. Vuotta aiemmin määrä oli 213 miljoonaa. Samalla uusien GitHub-repositorioiden määrä kasvoi 45 prosenttia 21,3 miljoonaan.
Suurin muutos näkyy agenttipohjaisessa kehityksessä. Microsoftin mukaan AI-agentteihin liittyvien GitHub-muutosesitysten määrä nousi kymmenessä kuukaudessa 83 tuhannesta 2,3 miljoonaan.
Kyse ei enää ole siitä, että tekoäly ehdottaa yksittäisiä koodirivejä. Uudet työkalut rakentavat kokonaisia ohjelmistokomponentteja, tekevät muutoksia projekteihin ja hoitavat monivaiheisia kehitystehtäviä yhä itsenäisemmin.
Raportissa nostetaan esiin myös nopeasti yleistynyt vibekoodaus. Siinä käyttäjä kuvaa haluamansa toiminnallisuuden luonnollisella kielellä, minkä jälkeen tekoäly tuottaa ohjelmakoodin. Kehittäjän työ siirtyy enemmän tulosten arviointiin, iterointiin ja järjestelmän ohjaamiseen.
Microsoftin mukaan AI-agentit alkavat jo koordinoida myös muita agentteja. Tämä näkyy erityisesti GitHub Copilotin kehityksessä. Yhtiön mukaan Copilot on muuttunut perinteisestä koodiavustajasta AI-pohjaiseksi kehitysalustaksi, joka kykenee suorittamaan tehtäviä itsenäisesti ja osallistumaan koko ohjelmistokehityksen elinkaareen.
Yksi raportin kiinnostavista havainnoista liittyy ohjelmistokehittäjien työmarkkinaan. Vaikka tekoäly automatisoi koodin kirjoittamista nopeasti, kehittäjien määrä ei ainakaan vielä ole laskussa. Microsoft viittaa Yhdysvaltain työmarkkinadataan, jonka mukaan ohjelmistokehittäjien määrä kasvoi vuonna 2025 vielä 8,5 prosenttia noin 2,2 miljoonaan kehittäjään.
Microsoft arvioi ohjelmistokehityksen olevan siirtymässä vaiheeseen, jossa yksittäinen kehittäjä tai pieni tiimi pystyy AI-agenttien avulla toteuttamaan huomattavasti aiempaa suurempia ohjelmistoprojekteja.