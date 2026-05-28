Älä temuta halpoja akkukäyttöisiä laitteita!

Halpojen akkulaitteiden riskit kasvavat samaa tahtia kuin kiinalaisista verkkokaupoista tilattujen tuotteiden määrä. LähiTapiolan teettämässä testissä Temusta tilatun akkukäyttöisen lehtipuhaltimen laturista löytyi vakavia turvallisuuspuutteita, jotka voivat johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.

Testissä paljastui, että laturin ensiö- ja toisiopiirien välinen eristys oli riittämätön. Lisäksi laturista puuttui sulake, jonka tehtävä olisi suojata laitetta oikosulkutilanteessa. Testauksen suoritti SGS Fimko.

LähiTapiolan mukaan akkulaitteisiin ja latureihin liittyvät vahingot ovat lisääntyneet nopeasti. Kotivakuutuksen vahinkotietojen perusteella kuukausitasolla sattui viime vuonna noin kolmanneksen enemmän vahinkoja kuin viisi vuotta aiemmin. Tyypillisiä tapauksia ovat laitteiden kuumeneminen, savuaminen, turpoaminen ja syttyminen.

– Useimmiten ne ovat puhelimia, irtoakkuja tai latureita, jotka kuumenevat tai syttyvät. Yksi tyypillinen tilanne on, että puhelin on pudonnut, ja kun sitä sen jälkeen yrittää käyttää, akku kuumenee ja pahimmillaan kärähtää, sanoo LähiTapiola Pirkanmaan korvausjohtaja Antti Määttänen.

Määttäsen mukaan riski kasvaa samalla kun suomalaiskodit täyttyvät halvoista akkulaitteista.

– En suosittele akkulaitteiden tai laturien ostamista Temusta tai mistään muualtakaan, jossa niitä myydään hinta edellä eikä ostaja voi käytännössä tietää, mitä saa. Jos esimerkiksi komponenteista tai ylilataussuojasta on säästetty, laite ei välttämättä kestä laturin tehoa.

Laturien ongelmat eivät aina näy ulospäin. Teknisesti suurin riski liittyy usein juuri verkkosähkön ja pienjännitepuolen väliseen eristykseen. Jos galvaaninen erotus on toteutettu puutteellisesti, käyttäjä voi altistua sähköiskulle tai laitteessa voi syntyä oikosulku ja tulipalo.

LähiTapiola varoittaa erityisesti jättämästä heikkolaatuisia akkulatureita yöksi valvomatta lataukseen.

– Se on vähän kuin jättäisi kynttilän yöksi palamaan: ei siitä joka kerta tulipaloa syty, mutta ei sitä silti missään nimessä kannata tehdä. Akkupalo voi syttyä nopeasti, ja sen sammuttaminen on usein vaikeaa, Määttänen sanoo.

Testattu tasapainolaudan laturi läpäisi tarkastuksen ilman turvallisuuspuutteita. LähiTapiolan mukaan tämä osoittaa, ettei ongelma koske automaattisesti kaikkia halpatuontituotteita, mutta kuluttajan on käytännössä lähes mahdotonta arvioida tuotteen todellista turvallisuustasoa ennen käyttöä.

EU pyrkii parhaillaan hillitsemään halpatuontia uusilla maksuilla. Heinäkuusta lähtien Tulli alkaa periä EU:n ulkopuolelta tulevista, enintään 150 euron verkkokauppaostoista tullimaksua.