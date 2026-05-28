Pienet sähkömoottorit valtaavat autoja kiihtyvällä tahdilla. Venttiilit, läppämoottorit, pumput ja jäähdytyspuhaltimet tarvitsevat kaikki oman ohjauksensa, mutta ECU-tilaa on yhä vähemmän. Toshiba vastaa haasteeseen SmartMCD-piirillä, joka yhdistää mikro-ohjaimen, MOSFET-tehoasteen ja BLDC-ohjauksen yhteen 6 x 6 millimetrin koteloon.
Toshiban uusi TB9M040FTG kuuluu yhtiön SmartMCD-sarjaan, jossa mikro-ohjain ja moottorinohjaus integroidaan samalle piirille. Komponentti on suunnattu alle 40 watin ajoneuvosovelluksiin, kuten sähköventtiileihin, HVAC-läppiin, pieniin pumppuihin, puhaltimiin ja aktiivisiin etusäleikköihin.
Piirin sisällä on 32-bittinen Arm Cortex-M23 -ydin, flash-muisti, kolmivaiheinen BLDC-ohjain integroiduilla MOSFET-transistoreilla, LIN-väyläliitäntä sekä 5 voltin syöttö ulkoisille antureille ja lisäkomponenteille.
Keskeinen osa ratkaisua on Toshiban Vector Engine -kiihdytin, joka nopeuttaa FOC- eli kenttäohjattua ohjausalgoritmien suorittamista. FOC-ohjaus mahdollistaa BLDC-moottorien tarkan ja hiljaisen käytön, mutta vaatii yleensä paljon laskentatehoa. Erillinen kiihdytin lyhentää ohjaussyklejä, pienentää prosessorikuormaa ja vähentää ohjelmiston kokoa.
Piiri tukee myös sensoritonta ohjausta mittaamalla moottorin vastajännitettä eli BEMF-signaalia. Näin moottori voidaan ohjata ilman erillisiä asentoantureita, mikä pienentää järjestelmän kustannuksia ja kokoa.
Automotive-käyttöä varten TB9M040FTG täyttää AEC-Q100 Grade 0 -luokituksen vaatimukset ja tukee ASIL-B-tason toiminnallista turvallisuutta. Suojaustoimintoihin kuuluvat ali- ja ylijännitesuojaus, ylivirtavalvonta, lämpösuojaus sekä MOSFETien Vds-valvonta.
