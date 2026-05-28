Autotutkien kehitys ei ratkea enää pelkällä signaalinkäsittelyllä. Kun tutkat siirtyvät kohti yhä tarkempaa millimetriaaltokuvantamista, myös antennirakenteiden valmistustoleranssit painuvat mikrometriluokkaan. Tätä varten Gapwaves ja AT&S ovat kehittäneet uuden waveguide-antennirakenteen ajoneuvojen tutkajärjestelmiin.
Ruotsalainen Gapwaves ja itävaltalainen AT&S ovat allekirjoittaneet tuotantosopimuksen, jonka tavoitteena on valmistaa erittäin tarkkoja waveguide-antennikerroksia seuraavan sukupolven autotutkiin. Kyse on rakenteista, joilla ohjataan millimetriaaltoalueen tutkasignaaleja autonomisen ajamisen ja kehittyneiden ADAS-järjestelmien käyttöön.
Antennikerrokset valmistetaan mikrometriluokan toleransseilla. Tämä on olennaista korkeilla millimetriaaltotaajuuksilla, joissa jo pienet geometriset poikkeamat vaikuttavat antennin häviöihin, säteilykuvioon ja koko tutkakuvan tarkkuuteen.
Gapwavesin kehittämä MLW- eli Multi-Layer Waveguide -teknologia pyrkii ratkaisemaan samalla useita nykyisten ajoneuvotutkien ongelmia. Waveguide-rakenteet tarjoavat pienemmät häviöt kuin perinteiset piirilevypohjaiset antennit, mutta samalla antenneista voidaan tehdä erittäin ohuita ja helpommin integroitavia ajoneuvon rakenteisiin.
AT&S:n mukaan uuden valmistusprosessin kehittäminen vei lähes kaksi vuotta. Prosessi suunniteltiin erityisesti Gapwavesin antennirakenteiden vaatimuksiin. Kehitystyö tehtiin Itävallan Leobenissa, ja sarjatuotanto käynnistyy Fehringin tehtaalla.
Teknologia liittyy laajempaan muutokseen automotive-radareissa. Perinteinen 77 gigahertsin tutkatekniikka ei enää yksin riitä tulevien järjestelmien resoluutio- ja tunnistusvaatimuksiin, kun autoihin halutaan yhä tarkempaa ympäristön kuvantamista esimerkiksi automatisoitua ajoa varten.
Samalla myös antennirakenteet muuttuvat yhä enemmän puolijohdekomponenttien kaltaisiksi korkean tarkkuuden RF-rakenteiksi, joiden valmistus vaatii täysin uudenlaista prosessiosaamista.