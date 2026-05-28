AI mullistaa ohjelmistokehityksen, mutta C ei suostu katoamaan

Generatiivinen tekoäly kirjoittaa jo ohjelmakoodia, testisarjoja ja jopa kokonaisia sovelluksia. Silti TIOBE-indeksin tuore lista osoittaa, että elektroniikka- ja sulautetun kehityksen kivijalka pysyy ennallaan: lähes 60 vuotta vanha C-kieli pitää edelleen hallussaan ohjelmointikielten kakkossijaa.

Toukokuun 2026 TIOBE-indeksissä Python jatkaa ylivoimaisena ykkösenä, mikä ei ole yllätys tekoälybuumin keskellä. Sen sijaan kiinnostavampaa on se, mitä tapahtuu listan seuraavilla sijoilla. C säilyttää asemansa toisena, vaikka ohjelmistokehityksen ympärillä puhutaan nyt enemmän AI-agenteista kuin perinteisestä ohjelmoinnista.

Sulautetun elektroniikan näkökulmasta tämä kertoo paljon. Mikro-ohjaimet, reaaliaikaiset käyttöjärjestelmät, laiteajurit ja suorituskykykriittiset ohjelmistot rakentuvat edelleen pitkälti C:n varaan. Vaikka AI-avustajat voivat generoida koodia automaattisesti, itse infrastruktuuri ei ole muuttunut mihinkään.

TIOBE-listan kärki näyttääkin yllättävän konservatiiviselta. Java nousi jälleen C++-kielen ohi kolmannelle sijalle, mutta erot ovat pieniä. C++, C# ja JavaScript pysyvät edelleen vahvoina, vaikka monissa AI-keskusteluissa huomio keskittyy lähes yksinomaan Pythoniin.

Listan alaosa kertoo yhtä lailla siitä, miten hitaasti ohjelmistomaailman perustukset muuttuvat. Tilastolliseen analytiikkaan keskittyvä R nousi kahdeksanneksi SQL:n ohi, mutta ehkä suurin kuriositeetti löytyy edelleen sijalta 10. Delphi/Object Pascal pysyy yhä mukana maailman suosituimpien ohjelmointikielten joukossa.

Tämä kertoo teollisuuden ja yritysmaailman pitkästä muistista. Vanhoja järjestelmiä ei korvata nopeasti, vaikka AI-agentit nopeuttaisivatkin uuden koodin syntymistä. Monissa tuotantojärjestelmissä, automaatioratkaisuissa ja teollisuustietokoneissa pyörii edelleen vuosikymmenten aikana rakennettua ohjelmistoperintöä.

Tavallaan tämä on paradoksi. Python hallitsee tekoälykehitystä, mutta tekoäly itse pyörii edelleen pitkälti C- ja C++-pohjaisen infrastruktuurin päällä. Sama koskee myös AI-agentteja. Ne voivat kirjoittaa koodia yhä autonomisemmin, mutta lopulta niiden generoima ohjelmisto päätyy usein sulautettuun ympäristöön, jossa ratkaisevat edelleen suorituskyky, determinismi ja resurssitehokkuus.

TIOBE-indeksi ei tietenkään mittaa suoraan käytössä olevan koodin määrää, vaan ohjelmointikielten näkyvyyttä ja kiinnostusta eri hakukoneissa ja yhteisöissä.