Generatiivinen tekoäly osaa jo kirjoittaa firmwarea, mutta oikea rauta on edelleen vaikea ympäristö tekoälylle. Nordic Semiconductor haluaa ratkaista ongelman yhdistämällä firmware-kehityksen, pilvipalvelut ja kenttädatan samaan AI-avusteiseen kehittämiseen.
Norjalaisyrityksen mukaan kyse on ensimmäisestä langattoman IoT-kehityksen alustasta, jossa AI-avusteiset prosessit ulottuvat laiteohjelmiston kehityksestä tuotantoon ja käytössä olevien laitteiden analysointiin. Yleensä AI-työkalut pysähtyvät tällä hetkellä koodieditoriin, joten Nordic menee tässä paljon pidemmälle.
Käytännössä Nordic haluaa helpottaa erityisesti sellaisia embedded-kehityksen ongelmia, jotka ovat tunnetusti aikaa vieviä myös kokeneille kehittäjille. Näitä ovat esimerkiksi SDK-versioiden migraatiot, kustomoitujen piirilevyjen käyttöönotto sekä kentällä kaatuvien laitteiden analyysi.
– Tavoitteemme on määritellä uudelleen vähävirtaisten langattomien IoT-ratkaisujen kehittäjäkokemus, sanoo Nordicin toimitusjohtaja Vegard Wollan.
AI-avusteisuus ei ole sidottu yhteen tiettyyn tekoälymalliin tai avustajaan. Nordic toimittaa kehittäjille niin sanotut MCP-palvelimet, joiden kautta tekoälyavustaja saa pääsyn Nordicin dokumentaatioon, SDK-kontekstiin ja laitekohtaiseen tietoon.
Ajatus on merkittävä erityisesti embedded-kehityksessä, jossa pelkkä toimivalta näyttävä firmware ei vielä takaa, että ohjelmisto toimii oikealla laitteistolla. Aidot MCU-ympäristöt sisältävät keskeytyksiä, ajoitusongelmia, oheislaitteita ja radiopinoja, joiden käyttäytyminen on usein vaikeasti ennustettavaa myös ihmiskehittäjille.
Nordicin AI-avusteinen kehitysympäristö on saatavilla välittömästi.
