Kun eSIM alkoi yleistyä lähes kymmenen vuotta sitten, moni telealan analyytikko ennusti operaattoreille vaikeita aikoja. Jos liittymän voisi vaihtaa yhdellä napinpainalluksella ilman fyysisen SIM-kortin vaihtoa, mikä enää sitoisi asiakkaan operaattoriinsa?
Tuore Mobile World Liven eSIM Survey Report 2026 osoittaa, ettei pelättyä mullistusta koskaan tullut. Raportin mukaan eSIM ei ole lisännyt asiakasvaihtuvuutta merkittävästi edes Yhdysvalloissa, jossa eSIM-only-iPhonet kiihdyttivät teknologian käyttöönottoa nopeasti. Sen sijaan eSIM on muuttanut ennen kaikkea roamingia, matkailua ja IoT-yhteyksiä.
Raportti kuvaa markkinaa edelleen siirtymävaiheessa olevaksi. Vain 22 prosenttia vastaajista kertoo organisaationsa olevan täydessä eSIM-käyttöönotossa, kun taas 30 prosenttia suunnittelee käyttöönottoa seuraavan 12 kuukauden aikana. Lisäksi 26 prosentilla ei ole vielä lainkaan eSIM-suunnitelmia.
Kuluttajapuolella suurimmaksi esteeksi ei noussut operaattorien vastustus vaan käyttäjien tietämättömyys. Peräti 55 prosenttia vastaajista arvioi asiakkaiden yksinkertaisesti olevan huonosti tietoisia siitä, mitä eSIM tarkoittaa ja miten sitä käytetään.
Raportin mukaan operaattorit näyttävätkin huomanneen, että liittymäasiakkuus ei perustu fyysiseen SIM-korttiin vaan palvelukerrokseen sen ympärillä. Numeronsiirrot, perhepaketit, yrityssopimukset, laskutus, roaming ja luottamus verkon toimintaan sitovat käyttäjiä edelleen tehokkaasti.
Suurin muutos näkyy matkailussa. eSIM on tehnyt mobiilidatasta ohjelmistomaisen palvelun, jota voidaan ostaa hetkellisesti lähes mistä tahansa. Tämä on synnyttänyt kokonaan uusia toimijoita roaming-markkinaan. Raportissa nostetaan esiin esimerkiksi Revolut, joka tarjoaa mobiilidataa yli 200 alueella yhteistyössä eSIM-toimija 1GLOBALin kanssa.
Toinen suuri muutosalue on IoT. Raportissa uusi GSMA SGP.32-standardi nähdään ratkaisevana askeleena kohti aidosti globaalia IoT-eSIM-ekosysteemiä. Vanhojen M2M-ratkaisujen ongelmana olivat monimutkaisuus, operaattorilukitukset ja heikko soveltuvuus vähävirtaisiin IoT-laitteisiin. Nyt tavoitteena on “build once, ship anywhere” -malli, jossa laite voidaan valmistaa yhdellä radiokonfiguraatiolla ja liittää myöhemmin sopivaan verkkoon etähallinnan kautta.
Silti ala hakee vielä suuntaansa. Peräti 37 prosenttia vastaajista sanoo olevansa epävarma siitä, mikä eSIM-standardi sopii heidän tekniseen roadmapinsa parhaiten.