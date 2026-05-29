Älysormukset mittaavat jo unta, sykettä ja palautumista tarkasti. Ouran mukaan seuraava kehitysaskel on käyttömukavuus. Uusi Ring 5 on 40 prosenttia edeltäjäänsä pienempi, mikä vaati anturien, elektroniikan ja akun suunnittelun käytännössä alusta asti uudelleen.
Oura esitteli torstaina uuden Ring 5 -älysormuksensa, jonka yhtiö kuvaa maailman pienimmäksi älysormukseksi. Uutuuden tärkein tekninen saavutus ei kuitenkaan ole uusi mittaustoiminto, vaan laitteen huomattava kutistaminen.
Yhtiön mukaan Ring 5 on 40 prosenttia pienempi kuin edellinen Ring 4 -malli. Tämän mahdollistamiseksi Oura suunnitteli uudelleen sormuksen mekaanisen rakenteen, elektroniikan, optiikan, akun ja anturijärjestelmän.
Ouran mukaan sormuksen anturiarkkitehtuuri on täysin uusi. Matalammat anturirakenteet parantavat ihokosketusta, LED-valot ovat aiempaa tehokkaampia ja signaalinkäsittelyä on vahvistettu tarkempien mittausten saavuttamiseksi erilaisilla ihotyypeillä ja sormilla.
Miniatyrisoinnin merkitystä korostaa se, että älysormusta käytetään käytännössä ympäri vuorokauden. Toisin kuin älykello, sormus on jatkuvasti sormessa myös nukkuessa, joten pienetkin muutokset koossa ja painossa vaikuttavat käyttökokemukseen.
Samalla Oura laajentaa sormuksen ohjelmisto-ominaisuuksia. Ring 5 tukee reaaliaikaista harjoittelun seurantaa, jossa käyttäjä voi seurata esimerkiksi vauhtia, matkaa ja sykettä puhelimellaan harjoituksen aikana. Lisäksi Oura on päivittänyt automaattista aktiviteettien tunnistusta erityisesti vähäliikkeisten harjoitusten, kuten pilateksen, osalta.
Yhtiö panostaa myös naisten terveyteen. Uusi Menopause Insights -toiminto pyrkii seuraamaan vaihdevuosioireiden vaikutusta käyttäjän hyvinvointiin, ja Hormonal Birth Control -ominaisuus tuo hormonipohjaisia ehkäisymenetelmiä käyttäville naisille aiempaa yksilöllisempää seurantaa.
Oura perustelee älysormuksen etuja sillä, että sormesta mitattava pulssisignaali on huomattavasti voimakkaampi kuin ranteesta mitattava. Yhtiön mukaan tämä mahdollistaa tarkemman biometrisen seurannan pienessä laitteessa.
Suomessa Oura Ring 5:n toimitukset alkavat 4. kesäkuuta. Halvin malli maksaa 429 euroa.