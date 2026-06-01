IT-yhtiö Rakettitiede on jakanut jo kolmatta vuotta peräkkäin stipendejä ohjelmoinnista kiinnostuneille lukiolaisille. Tänä keväänä viisi pääkaupunkiseudun lukiosta valmistunutta nuorta sai 100 euron stipendin tunnustuksena kiinnostuksestaan ohjelmistokehitystä kohtaan.
Stipendit myönnettiin oppilaille Martinlaakson lukiosta, Helsingin luonnontiedelukiosta, Helsingin matematiikkalukiosta, Tapiolan lukiosta ja Vuosaaren lukiosta. Saajat valitsevat lukiot itse yrityksen määrittelemien kriteerien pohjalta.
Rakettitieteen HR- ja rekrytointivastaavan Tessi Reispakka mukaan tavoitteena on kannustaa nuoria löytämään ohjelmoinnista mahdollinen urapolku jo varhaisessa vaiheessa.
– Tärkeintä on aito innostus ja kiinnostus ohjelmointia kohtaan. Vaikka koodausta tehdään kasvavissa määrin tekoälyvetoisesti, ohjelmistokehitys on jatkossakin ennen kaikkea ongelmanratkaisua, Reispakka sanoo.
Vuonna 2023 alkunsa saanut stipendikäytäntö on muodostunut yritykselle vuosittaiseksi perinteeksi. Rakettitiede toivoo myös muiden teknologia-alan yritysten lähtevän mukaan tukemaan nuoria osaajia ja innostamaan heitä ohjelmistokehityksen pariin.