EU:n kyberkestävyyssäädöstä täydentävä kansallinen kyberkestävyyslaki tulee voimaan 1. kesäkuuta. Kyse on merkittävästä muutoksesta elektroniikka- ja ohjelmistoalalle: verkkoon liitettävien tuotteiden valmistajille tulee ensimmäistä kertaa lakisääteinen vastuu tuotteidensa kyberturvallisuudesta.
Laki perustuu EU:n Cyber Resilience Act -säädökseen (CRA), joka asettaa pakolliset kyberturvallisuusvaatimukset ohjelmistoille ja laitteille. Jatkossa valmistajien on suunniteltava tuotteensa turvallisiksi, hallittava niiden haavoittuvuuksia ja huolehdittava tietoturvasta myös tuotteen markkinoille saattamisen jälkeen.
Ensimmäinen konkreettinen määräaika koittaa jo syyskuussa. Valmistajien on 11. syyskuuta 2026 alkaen ilmoitettava Traficomin Kyberturvallisuuskeskukselle tuotteissaan havaituista aktiivisesti hyödynnetyistä haavoittuvuuksista sekä vakavista tietoturvapoikkeamista. Ilmoitus on tehtävä 24 tunnin kuluessa siitä, kun valmistaja on tullut asiasta tietoiseksi.
Kyberkestävyyssäädös koskee käytännössä lähes kaikkia tuotteita, jotka voidaan yhdistää internetiin tai toiseen laitteeseen. Sen piiriin kuuluvat niin ohjelmistot, IoT-laitteet, teollisuusjärjestelmät kuin monet kulutuselektroniikan tuotteetkin. Sääntely ulottuu myös maahantuojiin, jakelijoihin ja tietyissä tapauksissa avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ylläpitäjiin.
Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksesta tulee Suomessa säädöksen keskeinen valvontaviranomainen. Se vastaanottaa haavoittuvuusilmoitukset, vastaa markkinavalvonnasta ja hyväksyy tuotteiden vaatimustenmukaisuutta arvioivia laitoksia.
Kaikkien uusien tuotteiden on täytettävä CRA:n vaatimukset 11. joulukuuta 2027 alkaen. Samana päivänä poistuvat käytöstä radiolaitteiden nykyiset RED-direktiivin mukaiset kyberturvallisuusvaatimukset, jotta päällekkäinen sääntely vältetään.
Monille elektroniikka-alan yrityksille kyse on yhtä suuresta muutoksesta kuin CE-merkintöjen aikanaan tuoma turvallisuusvastuu. Jatkossa myös kyberturvallisuus kuuluu valmistajan vastuulle.