Suomalainen kunnostetun elektroniikan myyjä Swappie saavutti viime vuonna ensimmäistä kertaa koko vuoden kannattavuuden. Yhtiö teki vuonna 2025 käyttökatetta 2,5 miljoonaa euroa ja myi lähes 650 000 kunnostettua laitetta.
Kannattavuuden taustalla ovat yhtiön mukaan operatiivisen tehokkuuden parantuminen, kasvanut keskimääräinen tilausarvo sekä kuluttajien lisääntynyt kiinnostus kunnostettua elektroniikkaa kohtaan. Kasvua vauhditti myös vahva kehitys Italiassa, missä Swappien liiketoiminta kasvoi viime vuonna 98 prosenttia.
Kannattavuus näkyy myös uusina avauksina. Swappie laajentaa nyt valikoimaansa kunnostettuihin MacBook-kannettaviin, jotka tulevat myyntiin Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa 15. kesäkuuta alkaen. Aiemmin yhtiö on laajentanut iPhone-puhelimista iPadeihin ja AirPods-kuulokkeisiin.
– Missiomme on aina ollut tehdä kunnostetusta teknologiasta valtavirtaa, ja se vaatii katsomista myös mobiililaitteiden ja kuulokkeiden ulkopuolelle. Tuomalla MacBookit osaksi valikoimaamme vastaamme asiakkaidemme digitaalisen arjen tarpeisiin entistä paremmin, sanoo toimitusjohtaja Jussi Lystimäki.
Swappie kertoo keskittyvänsä Applen omiin siruihin perustuviin MacBook-malleihin vuodesta 2020 alkaen. Valikoima alkaa M1-pohjaisista MacBook Air -malleista, joiden hinnat jäävät alle 500 euroon. Tarjolle tulee myös M2-, M3- ja M4-sukupolvien koneita.
Yhtiö kunnostaa laitteet itse. MacBookien akuille on asetettu vähintään 86 prosentin kapasiteettivaatimus, ja yli 800 lataussykliä nähneet tai heikentyneet akut vaihdetaan uusiin. Lisäksi koneille tehdään suorituskykyä mittaavia rasitustestejä ennen myyntiä.
Swappien mukaan käytetyn elektroniikan markkinassa on edelleen paljon kasvupotentiaalia. Eurostatin tilastojen mukaan yli puolet eurooppalaisista säilyttää vanhoja älypuhelimia kotonaan, kun taas vain noin viidennes myy tai lahjoittaa ne eteenpäin.
Vuonna 2025 lähes 250 000 kuluttajaa myi vanhan puhelimensa Swappielle. Yhtiön mukaan laitteiden takaisinostoon liittyvät hakumäärät kasvoivat viime vuonna yli 12 prosenttia edellisvuodesta.