Nvidia esitteli Taiwanin GTC-tapahtumassa uuden RTX Spark -suorittimensa, mutta varsinainen uutinen ei ehkä olekaan uusi Arm-pohjainen piiri. Sen sijaan yhtiö maalaa kuvaa tietokoneesta, jossa käyttäjä ei enää käynnistä sovelluksia, vaan antaa tehtävän tekoälyagentille.
Nvidian perustaja ja toimitusjohtaja Jensen Huang kuvasi muutosta poikkeuksellisen suorasanaisesti. Hänen mukaansa PC:tä on käytetty neljän vuosikymmenen ajan käynnistämällä ohjelmia, klikkaamalla ja kirjoittamalla. RTX Sparkin myötä käyttäjä pyytää ja tietokone tekee työn.
Tämän vision toteuttamiseksi Nvidia ja Microsoft rakentavat Windowsiin uusia mekanismeja, joiden avulla tekoälyagentit voivat toimia turvallisesti käyttäjän omalla koneella. Agentit voivat käyttää sovelluksia, suorittaa usean ohjelman työnkulkuja, hakea tietoa paikallisista tiedostoista, luoda sisältöä ja automatisoida tehtäviä käyttäjän puolesta.
Keskeisessä roolissa on Nvidian OpenShell-ajoympäristö, joka määrittelee mitä agentit saavat tehdä ja mitä tietoja ne voivat käyttää. Järjestelmä osaa myös päättää, suorittaako tehtävän paikallinen kielimalli vai pilvipalvelu.
Teknisesti RTX Spark on kunnianhimoinen alusta. Se yhdistää 20-ytimisen Grace-suorittimen ja Blackwell-grafiikkapiirin samaan kokonaisuuteen. Laskentatehoa luvataan jopa petaflopin verran, ja muistia voi olla peräti 128 gigatavua. Sen pitäisi riittää jopa 120 miljardin parametrin kielimallien ajamiseen paikallisesti.
Nvidia puhuu jo "henkilökohtaisesta tekoälystä" käyttöliittymänä. Ajatuksena on, että käyttäjän ei enää tarvitse hallita monimutkaisia ohjelmia, vaan agentti käyttää niitä taustalla. Jos visio toteutuu, muutos voi olla PC-maailmalle yhtä merkittävä kuin siirtyminen komentoriviltä graafisiin käyttöliittymiin.
Ensimmäiset RTX Spark -kannettavat tulevat markkinoille syksyllä muun muassa ASUSilta, Delliltä, HP:lta, Lenovoilta, MSI:ltä ja Microsoftilta.