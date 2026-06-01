Snapdragon C vie Qualcommin Arm-pohjaiset prosessorit ensimmäistä kertaa selvästi halpaluokan kannettaviin. Uusi piiri tuo tekoälykiihdyttimen ja pitkän akkukeston laitteisiin, joiden hinnat alkavat noin 300 dollarista.
Qualcomm laajentaa Arm-pohjaisten PC-prosessoriensa valikoimaa uudella Snapdragon C -alustalla, joka on suunnattu edullisiin kannettaviin tietokoneisiin. Yhtiön mukaan uusi piiri on tarkoitettu erityisesti opiskelijoille, perheille ja pienyrityksille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaisen mutta modernin kannettavan päivittäiseen käyttöön.
Snapdragon C:n tärkeimpiä ominaisuuksia ovat virrankulutuksen optimointi, pitkä akkukesto sekä integroidun tekoälykiihdyttimen eli NPU:n tuominen ensimmäistä kertaa näin edulliseen laiteluokkaan. Qualcommin mukaan alusta soveltuu esimerkiksi verkkoselailuun, videopalveluiden käyttöön, toimistosovelluksiin ja videopuheluihin.
Viime vuosina tekoälyominaisuuksista on tullut keskeinen osa uusien PC-prosessorien markkinointia, mutta niitä on nähty pääasiassa keski- ja premium-luokan laitteissa. Snapdragon C:n myötä Qualcomm pyrkii tuomaan AI-PC-ajattelun myös markkinoiden edullisimpaan päähän.
Samalla yhtiö jatkaa strategiaansa, jossa Arm-arkkitehtuuri tuodaan yhä useampiin Windows-kannettaviin. Snapdragon X -sarjan huippupiirien jälkeen uusi Snapdragon C tähtää markkinasegmenttiin, jossa ovat perinteisesti hallinneet Intelin Celeron- ja N-sarjan prosessorit sekä erilaiset Chromebook-ratkaisut.
Ensimmäiset Snapdragon C -pohjaiset kannettavat tulevat markkinoille myöhemmin tänä vuonna. Laitteita ovat jo ilmoittaneet valmistavansa muun muassa Acer, HP ja Lenovo.
Qualcommin mukaan Snapdragon C mahdollistaa viileät ja hiljaiset rakenteet ilman suorituskyvystä tinkimistä. Jos lupaukset toteutuvat käytännössä, tekoälykiihdyttimellä varustetut AI-PC:t voivat ensi kertaa yleistyä myös kaikkein edullisimmissa kannettavissa tietokoneissa.