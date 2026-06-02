Generatiivisen tekoälyn ensimmäinen aikakausi perustui promptiin. Käyttäjä kirjoitti kehotteen, tekoäly vastasi, ja keskustelu alkoi alusta seuraavan kysymyksen kohdalla. Google näyttää nyt uskovan, että tämä malli on tullut tiensä päähän.
Yhtiö esitteli I/O 2026 -tapahtumassaan uuden Gemini Spark -agentin, jonka tarkoitus on tehdä tekoälystä jatkuvasti työskentelevä digitaalinen avustaja. Sen sijaan, että käyttäjä kirjoittaisi yksittäisiä pyyntöjä, Sparkille annetaan tavoite tai tehtävä, jota se hoitaa itsenäisesti taustalla.
Googlen mukaan Spark toimii ympäri vuorokauden pilvessä ja on integroitu Workspace-ympäristöön. Se voi seurata Gmailia, käsitellä dokumentteja, kerätä tietoa useista lähteistä ja tuottaa niiden pohjalta raportteja tai luonnoksia. Agentti jatkaa työskentelyä myös silloin, kun käyttäjä sulkee kannettavansa tai lukitsee puhelimensa.
Esimerkeissään Google kuvaa Sparkin seuraavan luottokorttilaskuja ja etsivän uusia tilausmaksuja, kokoavan lasten koulusta saapuvia viestejä päivittäiseksi yhteenvedoksi sekä yhdistävän sähköposteja, keskusteluja ja kokousmuistiinpanoja valmiiksi projektidokumenteiksi. Kyse ei siis ole enää yksittäisten tehtävien automatisoinnista, vaan kokonaisista työnkuluista.
Muutos näkyy myös muualla Geminin kehityksessä. Uusi Daily Brief -agentti kokoaa käyttäjälle henkilökohtaisen aamukatsauksen sähköposteista, kalenterista ja muista tietolähteistä. Samalla Gemini Omni laajentaa tekoälyn käyttöä sisällöntuotantoon yhdistämällä tekstin, kuvat ja videon yhdeksi luovaksi työkaluksi.
Googlen viesti on selvä: tulevaisuuden tekoäly ei odota seuraavaa promptia. Sen sijaan käyttäjä määrittelee tavoitteen, ja agentti huolehtii toteutuksesta. Jos visio toteutuu, prompt engineering voi jäädä vain välivaiheeksi matkalla kohti aidosti autonomisia tekoälyagentteja.
Gemini Spark on aluksi tulossa Google AI Ultra -tilaajien käyttöön Yhdysvalloissa. Google kertoo laajentavansa agentin ominaisuuksia kesän aikana muun muassa ulkoisiin palveluihin MCP-yhteyksien kautta sekä lisäämällä mahdollisuuden luoda omia aliatehtäviä hoitavia agentteja.