Raspberry Pi kehitti oman ohjainpiirin

Raspberry Pi on rakentelijoiden ja ammattilaisten suosima kehityskortti, jonka saa parhaimmillaan parillakympillä. Kortit ovat tähän asti perustuneet Broadcomin prosessoreihin. Nyt Farnell on tuontu tarjolle ensimmäisen omaan suunnitteluun perustuvan Raspberry Pi -tuotteen.

Kyse on Raspberry Pi Pico -kortista. Ensi maanantaina myyntiin tuleva kortti rakennetaan täysin uuden Raspberry Pi RP2040 -mikro-ohjaimen ympärille. Se tarjoaa joustavan, erittäin edullisen kehitysalustan, joka voidaan myös käyttää suoraan lopputuotteissa.

Picon ytimessä on RP2040, Raspberry Pin suunnittelema mikro-ohjain. Siinä on kaksi ARM Cortex-M0 + -ydintä, joiden kellotaajuus on 133 megahertsiä. Sisäistä SRAM-muistia on 264 kilotavua ja kehittäjän käytössä on 30 GPIO-nastaa. Lisäksi kortilla on teholähde, joka syöttää 3,3 voltin jännitettä RP2040-ohjaimelle.

Kehittäjälle tarjotaan helppokäyttöiset työkalut tuttuun Raspberry Pi -tyyliin. Ohjelmointi tapahtuu vedä ja pudota -tyyliin mikro-USB-liitännän kautta. Tarjolla on C-pohjainen kehitysympäristö, laaja MicroPython-käännös, sekä kattavat esimerkit ja dokumentaatio.

Farnell on Raspberry Pin suurin valmistaja ja jakelija, ja se on tähän mennessä myynyt yli 15 miljoonaa korttia. Raspberry Pi Pico on saatavana 4,00 dollarin hintaa. Lisätietoja täältä.